डायरेक्टर कुकू कोहली को याद कर इमोशनल हुए सलमान खान, नम आंखों से दी अंतिम विदाई; अरुणा ईरानी से बोले- ‘हिम्मत रखें...’

बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर कुकू कोहली अब हमारे बीच नहीं रहे. 77 साल की उम्र में मंगलवार को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मायूसी छा गई है. बुधवार को जब ये दुखद खबर सामने आई तो बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया. सुपरस्टार सलमान खान ने अपने एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए अपना दुख जाहिर किया. उनका पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने भी इमोशन और नम आंखों के साथ फिल्ममेकर को अंतिम विदाई दी.
उन्होंने लिखा, ‘रेस्ट इन पीस कुकी जी. अरुणा जी, मेरा दिल आपके साथ है, भगवान आपको इस मुश्किल वक्त में हिम्मत दे’. बुधवार को ओशिवारा श्मशान घाट पर कुकू कोहली का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचीं. अंतिम संस्कार में विक्की कौशल, कैटरीना कैफ और उनके पिता शाम कौशल मौजूद रहे. इसके अलावा रोहित शेट्टी, रजा मुराद, टीनू आनंद, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, राजपाल यादव, अशोक पंडित और गजेंद्र चौहान तमाम जाने-माने चहेरे नजर आए.
Rest in peace Kuki ji , Aruna ji my heart goes out to u May God give u strength
— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) August 26, 2026
सभी के चेहरों पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था. सितारों ने बिना मीडिया से बात किए हाथ जोड़कर कुकू कोहली को श्रद्धांजलि दी. कुकू कोहली की पत्नी और दिग्गज एक्ट्रेस अरुणा ईरानी इस मौके पर पूरी तरह टूटी हुई नजर आईं. जब वे अपने पति के अंतिम संस्कार में पहुंचीं तो उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे. परिवार के लोग उन्हें संभालते और ढांढस बंधाते दिखे. सोशल मीडिया पर भी कई दूसरे फिल्मी सितारों ने पोस्ट शेयर करके कुकू कोहली के जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया. अरुणा ईरानी और कुकू कोहली का साथ कई दशकों पुराना था.
ऐसे में उनका जाना अरुणा जी के लिए बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है. कुकू कोहली के निधन से बॉलीवुड स्टार अजय देवगन को बहुत गहरा धक्का लगा है. कुकू कोहली ने ही साल 1991 में आई फिल्म ‘फूल और कांटे’ से अजय देवगन को बॉलीवुड में पहला ब्रेक दिया था. अजय ने अपने सोशल मीडिया पर डायरेक्टर की फोटो शेयर करते हुए एक बेहद इमोशनल नोट लिखा. उन्होंने लिखा, ‘कुछ लोग आपकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देते हैं. कुकू जी मेरे लिए उन्हीं लोगों में से एक थे. मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा’.
Some people change the course of your life forever. Kuku ji was one of those people for me.
Forever grateful for the faith you had in me. You will be deeply missed, Kuku ji.
Om Shanti.
— Ajay Devgn (@ajaydevgn) August 26, 2026
उन्होंने आगे लिखा, ‘आपकी बहुत याद आएगी कुकू जी. ओम शांति’. अजय देवगन के पूरे करियर की नींव कुकू कोहली ने ही रखी थी. जब फिल्म ‘फूल और कांटे’ रिलीज हुई, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सुपरहिट साबित हुई. इस फिल्म में अजय देवगन के काम और उनकी दमदार आवाज को दर्शकों ने सिर आंखों पर बिठाया. कुकू कोहली का डायरेक्शन इतना कमाल का था कि पहली ही फिल्म से अजय देवगन को रातों-रात एक्शन स्टार का दर्जा मिल गया. इसी फिल्म ने हिंदी सिनेमा को एक नया बड़ा हीरो दिया.
फिल्म ‘फूल और कांटे’ का वो शुरुआती सीन आज भी हर किसी के जेहन में ताजा है, जहां अजय देवगन दो चलती मोटरसाइकिलों पर पैर रखकर एंट्री करते हैं. ये खतरनाक स्टंट कुकू कोहली के ही विजन का कमाल था, जिसने अजय की बॉलीवुड में धमाकेदार पहचान बनाई. ये सीन भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार एंट्री सीन्स में गिना जाता है. कुकू कोहली भले ही दुनिया से चले गए हों, लेकिन अपनी फिल्मों और शानदार काम के जरिए वे हमेशा दर्शकों और सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेंगे. उनकी फिल्मों के जरिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा.