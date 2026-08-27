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डायरेक्टर कुकू कोहली को याद कर इमोशनल हुए सलमान खान, नम आंखों से दी अंतिम विदाई; अरुणा ईरानी से बोले- ‘हिम्मत रखें...’

Salman Khan Tribute Kuku Kohli: हिंदी सिनेमा के जाने-माने डायरेक्टर कुकू कोहली 77 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए. उनके जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. सलमान खान से लेकर अजय देवगन तक सभी ने उन्हें याद किया. कुकू कोहली वही डायरेक्टर थे, जिन्होंने अजय देवगन को पहली फिल्म से स्टार बनाया था.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 27, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:58 AM IST
डायरेक्टर कुकू कोहली को याद कर इमोशनल हुए सलमान खान, नम आंखों से दी अंतिम विदाई; अरुणा ईरानी से बोले- ‘हिम्मत रखें...’
Image Credit: सलमान खान ने डायरेक्टर कुकू कोहली को ऐसे दी अंतिम विदाई (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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