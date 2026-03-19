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Hindi Newsबॉलीवुड84 साल की उम्र में मशहूर कॉर्टून सीरीज के डायरेक्टर ने तोड़ा दम, 21 साल पहले लेकर आए थे डोरेमोन, जो हर बच्चे का था फेवरेट

84 साल की उम्र में मशहूर कॉर्टून सीरीज के डायरेक्टर ने तोड़ा दम, 21 साल पहले लेकर आए थे 'डोरेमोन', जो हर बच्चे का था फेवरेट

21 साल पहले कॉर्टून की दुनिया में तहलका मचाने वाले नामचीन डोरेमोन सीरीज के निर्देशक Tsutomu Shibayama का निधन हो गया है. ये 84 साल के थे और लंग कैंसर होने की वजह से इनकी मौत हो गई.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 19, 2026, 08:39 AM IST
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डोरेमोन डायरेक्टर का निधन
डोरेमोन डायरेक्टर का निधन

Doraemon Director Died: कॉर्टून की दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले 'डोरेमोन' के डायरेक्टर शिबायामा त्सुतोमु का निधन हो गया है. जानकारी के मुताबिक ये फेफड़ों में कैंसर की समस्या से परेशान थे. जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई. इनकी मौत की खबर की पुष्टि शिन-ई एनिमेशन की वेबसाइट पर की गई.

परिवार ने चुपचाप किया अंतिम संस्कार

डोरेमोन के डायरेक्टर के निधन की जानकारी देते हुए उनके इतने साल के मार्गदर्शन और काम की तारीफ की गई. इनका अंतिम संस्कार निजी तौर पर किया जाएगा. इस दौरान परिवार ने किसी भी तरह के फूल और आर्थिक दान को स्वीकार करने से मना कर दिया.

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2005 में शुरू हुआ था हिंदी में 'डोरेमोन'

शिबायामा त्सुतोमु  का जन्म 1941 में हुआ था और निधन 84 साल की उम्र में हुआ. इन्होंने अपना ज्यादातर जीवन एनीमेशन में दिया. उनके करियर की सबसे बड़ी सक्सेसफुल सीरीज डोरेमोन थी. 1984 में इन्होंने इस सीरीज के मुख्य निर्देशक के रूप में काम किया. जो साल 2005 में टीवी पर हिंदी डबिंग के साथ पहली बार टेलीकास्ट हुआ.डोरेमोन की कहानी एक रोबोटिक बिल्ली की है. जो नोबिता नोबी नाम के लड़के की हेल्प करती है. 

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22 मूवीज का किया निर्देशन

शिबायामा त्सुतोमु ने इस फेमस टीवी सीरीज के अलावा 22 फीचर फिल्मों का भी निर्देशन किया और अपने काम से कई पीढ़ियों के लोगों को इंप्रेस किया. इन्होंने सिर्फ डोरेमोन पर ही काम नहीं किया बल्कि  चिबी मारुको चैन, लुपिन III और माजीमे नी फुमाजीमे काइकेट्सू जोरोरी के निर्माण में भी अपना योगदान दिया. शिबायामा की मौत की खबर से हर कोई सदमे में है और उन्हें सोशल मीडिया पर नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है. खास बात है कि परिवार ने उनका अंतिम संस्कार चुपचाप करने का फैसला किया है. इसके पीछे की वजह लोगों को समझ नहीं आ रही है.फिलहाल, स्टूडियो ने कहा है कि वो बाद में उनका मेमोरियल इवेंट रखेंगे. जिसका ऐलान कुछ वक्त बाद किया जाएगा. आपको बता दें, इन्हें साल 2012 में एनिमेशन की दुनिया में योगदान देने के लिए जापान के कल्चरल एजेंसी ने लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया था.

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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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