क्यों सेट पर अफेयर करते हैं एक्टर्स? फराह खान ने खोली सारी पोल-पट्टी, बोलीं- ‘क्योंकि...’

Farah Khan: अक्सर जब किसी की शूटिंग होती है या वो फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो लोगों के कानों तक ये बात पहुंच जाती है कि फिल्म में नजर आ रहे स्टार्स एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. हाल ही में फराह खान ने इस रात से पर्दा उठाते हुए खुलासा किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है?  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 06, 2025, 10:31 AM IST
क्यों सेट पर अफेयर करते हैं एक्टर्स? फराह ने खोली सारी पोल-पट्टी
Farah Khan On Bollywood Affairs: फराह खान बॉलीवुड की सबसे मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर में से एक हैं. लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने एक्टिंग में किस्मत आजमाने का फैसला किया. साल 2012 में उन्होंने फिल्म ‘शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी’ से एक्टिंग की शुरुआत की थी. इस फिल्म में उन्होंने शिरीन फुगावाला का किरदार निभाया था. हाल ही में ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो ‘टू मच’ में फराह ने अपने एक्टिंग एक्सपीरियसं के बारे में खुलकर बात की. 

साथ ही उन्होंने सेट पर अफेयर्स को लेकर भी खुलकर बात की. फराह खान ने शो में बताया, ‘असल में मुझे नहीं पता कि मैंने ये फिल्म क्यों की? शायद मैं खाली बैठी थी और फिर बोमन (ईरानी) ने मुझे कॉल किया. संजय लीला भंसाली मेरे घर आए और बोले कि मैं रोज सेट पर रहूंगा. बोमन के साथ काम करना अच्छा लगा’. उन्होंने आगे बताया, ‘मैं एक्ट्रेस बन गई और तभी तय कर लिया कि ये काम मेरे लिए नहीं है. मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया. एक्टिंग में बस इंतजार करना पड़ता है’.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्यों सेट पर अफेयर करते हैं एक्टर्स? 

फराह ने हंसते हुए कहा, ‘मैंने बोमन से कहा कि अब समझ आया लोग सेट पर अफेयर क्यों करते हैं, शायद बोरियत मिटाने के लिए’. उनके इस मजाकिया बयान पर सब हंस पड़े. शो में ट्विंकल खन्ना और काजोल ने भी इसी मुद्दे पर कई दिलचस्प बातें कीं. दरअसल, शो में अक्सर बॉलीवुड के अफेयर्स और रिलेशनशिप्स पर खुलकर चर्चा होती है, जिससे माहौल काफी मजेदार बन जाता है. ‘टू मच’ शो के एक सेगमेंट में ट्विंकल, काजोल, अनन्या और फराह से पूछा गया कि क्या बड़ी उम्र के लोग अपने अफेयर्स को छोटे लोगों से बेहतर छिपा लेते हैं. 

‘उन्होंने बॉलीवुड में कभी नहीं किया स्ट्रगल...’ खुद शाहरुख खान के दोस्त ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोले- ‘हर कोई उनके साथ...’

जब अफेयर्स और रिलेशनशिप्स पर छिड़ी बहस 

ट्विंकल, फराह और अनन्या ने इस बात से सहमति जताई, जबकि काजोल ने असहमति जताई. ट्विंकल ने मजाक में कहा, ‘बड़े लोग एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उन्हें छिपाने की प्रैक्टिस होती है’. काजोल का मानना था कि आज के यंगस्टर्स अपने अफेयर्स को ज्यादा अच्छे से छिपा लेते हैं. अनन्या ने कहा कि अब सोशल मीडिया के जमाने में ‘सब कुछ बाहर आ ही जाता है’. उन्होंने बताया कि आजकल कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता. पहले भी इस शो के एक सेगमेंट में ट्विंकल और काजोल ने कहा था कि इमोशनल चीटिंग, फिजिकल चीटिंग से बड़ा रिलेशनशिप ब्रेकर होता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Nod (@thenodmag)

पहले भी इसको केर ट्रोल हो चुकी हैं काजोल-ट्विंकल

जाह्नवी कपूर ने दोनों ही तरह की धोखे को गलत बताया था. करण जौहर ने भी इस मुद्दे पर कहा था, ‘मुझे लगता है कि फिजिकल चीटिंग कोई बड़ा मामला नहीं है’. ट्विंकल ने भी सहमति जताते हुए कहा था, ‘रात गई, बात गई’. लेकिन जाह्नवी ने कहा, ‘नहीं, बात नहीं जाती’. करण ने हंसते हुए कहा, ‘थोड़ी ठंड लग जाती है कभी-कभी’. इस पर जाह्नवी बोलीं, ‘नहीं लगनी चाहिए, कंबल ओढ़ लो’. ट्विंकल ने मुस्कराते हुए कहा, ‘हम 50 के हैं, वो 20 की है, जल्द ही समझ जाएगी’. इस पर सोशल मीडिया पर खूब बवाल भी मचा था. 

