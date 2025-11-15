Advertisement
प्रेगनेंसी में बीमारी की चपेट में आईं भारती सिंह, होने वाले बच्चे को लेकर हुई परेशान, बोली- 'डर लग रहा....'

Bharti Singh Diagnosed With This Problem In Pregnancy: फेमस कॉमेडियन भारती सिंह जल्दी ही मम्मी बनने वाली हैं. लेकिन हाल ही में शेयर किए गए एक ब्लॉग में उन्होंने बताया कि वह प्रेग्नेंसी में एक बीमारी की चपेट में आ गई हैं और अब उन्हें अपने बच्चे की चिंता सता रही है. 

Nov 15, 2025
भारती सिंह
भारती सिंह

Bharti Singh Diagnosed With This Problem In Pregnancy: फेमस कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने अंदाज से लोगों का खूब दिल जीत रहे है, वह अपने ब्लॉग या शो में लोगों को खूब हंसाती नजर आती हैं. भारती सिंह को उनके अंदाज के लिए खूब प्यार मिलता है. खास बात को यह है कि भारती सिंह जल्द ही मम्मी बनने वाली हैं. भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली हैं और ये खुशखबरी भारती और हर्ष लिम्बाच्या ने कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर शेयर की थी.    

प्रेगनेंसी में भारती को हुई ये बीमारी 
प्रेग्नेंसी में भारती सिंह अपना खूब ध्यान रख रही हैं, लेकिन हैरत की बात ये है कि वह एक बीमारी की चपेट में आ गई हैं. भारती सिंह ने इस बात का खुलासा अपने ब्लॉग में किया और बताया कि उन्हें अब अपने बच्चे की चिंता हो रही है. भारती सिंह ने ये भी कहा कि उन्हें बहुत रोना आ रहा है. भारती सिंह ने बताया कि उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज (प्रेगनेंसी से होने वाली डायबिटीज) हो गई है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'बहुत रोना आ रहा है...'
भारती सिंह कॉमेडियन का कहना है कि उनका शुगर बढ़ा हुआ आया है, जबकि उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं खाया, जिससे उनका शुगर बढ़ी भारती सिंह ने इस सिलसिले में कहा कि 'मैं सुबह ब्लैक टी पीती हूं, जिसमें आधी चम्मच पंजाब वाली शुगर होती है. ये रिफाइंड शुगर है, जो गुड़ और चीनी से नहीं बनती.' भारती सिंह ने बताया कि 'मैं रोटी, घी, चावल और मीठा कुछ भी नहीं खा रही. मैं लौकी, बाजरे की रोटी और दाल खा रही हूं. लेकिन समझ नहीं आ रहा कि परहेज के बावजूद शुगर क्यों बढ़ता जा रहा है.'

डॉक्टर के पास गई भारती सिंह
कॉमेडियन भारती सिंह ने आगे बताया कि उन्हें अपने पति हर्ष लिम्बाच्या की याद आ रही है. वो दुबई गया है और मुझे बहुत रोना आ रहा है. हर्ष के बगैर अकेला महसूस करती हूं. वो मेरा पति ही नहीं दोस्त भी है. मैं हर्ष को बता नहीं सकती, वरना वो चिंता करेगा. आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन मैंने सच में कुछ ऐसा नहीं खाया, जिससे शुगर बढ़े.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अपने बच्चे की भारती सिंह को हो रही टेंशन 
भारती सिंह ने ब्लॉग में रिपोर्ट भी शेयर की और बताया कि अभी ये 6.7 है, जो आमतौर पर ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी से ज्यादा है. भारती सिंह ने बताया कि डॉक्टर का कहना है कि डायबिटीज बच्चे के लिए चिंताजनक हो सकती है. ऐसे में उन्हें अपने बच्चे को भी टेंशन हो रही है. 

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री.

Bharti Singh

