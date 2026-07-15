/Explainer: एक शो ने बनाया इंटरनेट का सुपरस्टार, उसी ने पहुंचा दिया कोर्ट... समय रैना की Rise vs Crisis स्टोरी

Samay Raina Show India's Got Latent Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडी की दुनिया के बड़े-बड़े नामों में समय रैना का भी नाम शामिल है. डिजिटल एंटरटेनमेंट का बड़ा चेहरा बनने तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा. कुछ ही सालों में उन्होंने लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों का दिल जीता है. लेकिन इन दिनों समय रैना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं.
समय रैना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. कॉमेडियन पर कोर्ट ने 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, 'अब उन्हें भुगतने दीजिए.' सुप्रीम कोर्ट की यह नाराजगी पिछले एक साल से समय रैना के रवैये को लेकर है. मामले की शुरुआत बीते साल हुई थी और इसकी वजह कॉमेडियन का विवादित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' था. आइए, अब इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं.
दरअसल, बीते साल समय रैना के शो में यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया आए थे. उन्होंने माता-पिता को लेकर बेहद आपत्तिजनक और अश्लील जोक किया था, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंच गया. रणवीर की टिप्पणी के बाद समय के शो में मजाक-जोक के चक्कर में दूसरों पर तंज कसने वाली कई और असंवेदनशील बातें कही गईं. शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में होस्ट समय रैना और कुछ अन्य इन्फ्लुएंसर्स पर दिव्यांगों और दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों से पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाने का आरोप लगा, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाई.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट में 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के पहले सीजन में समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया द्वारा की गई अश्लील टिप्पणी का मामला चल रहा है. बीते दिन मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने उन्हें पिछले आदेश का पालन न करने पर जमकर फटकार लगाई. अदालत ने समय रैना और रणवीर पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इस दौरान कोर्ट ने उन्हें चेतावनी भी दी.
सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह रकम जमा नहीं की गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, 'ये खुद को 'यूथ आइकन' कहते हैं. मुझे नहीं पता कि वह किस तरह का यूथ आइकन है. यह सोचकर ही मुझे घबराहट होती है. हमें लगता है कि कॉमेडियन समय रैना ने कोर्ट को गुमराह किया है और हमारे आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है.'
बता दें कि समय रैना ने अपने करियर की शुरुआत स्टैंड-अप कॉमेडियन के तौर पर की थी. उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित जोक्स लोगों को काफी पसंद आने लगे. लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ऑनलाइन शतरंज स्ट्रीमिंग शुरू की, जिसने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया. भारत में चेस को मनोरंजन के साथ जोड़ने का श्रेय काफी हद तक समय रैनना को दिया जाता है. उन्होंने कई बड़े ग्रैंडमास्टर्स और सेलिब्रिटीज के साथ लाइव स्ट्रीम किए, जिससे उन्हें एक अलग पहचान मिली.