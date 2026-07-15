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Explainer: एक शो ने बनाया इंटरनेट का सुपरस्टार, उसी ने पहुंचा दिया कोर्ट... समय रैना की Rise vs Crisis स्टोरी

Samay Raina Show India's Got Latent Controversy: कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना इन दिनों अपने विवादित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन को लेकर चर्चा में हैं. इस बीच, शो के पहले सीजन के आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. हाल ही में कोर्ट ने समय रैना को फटकार लगाई. आइए जानते हैं, क्या है पूरा मामला.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 15, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:54 AM IST
Explainer: एक शो ने बनाया इंटरनेट का सुपरस्टार, उसी ने पहुंचा दिया कोर्ट... समय रैना की Rise vs Crisis स्टोरी

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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