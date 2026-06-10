'अल्फा' की वजह से बदली 'धमाल 4' की रिलीज डेट, अजय देवगन ने शेयर किया नया पोस्टर; अब इस दिन आएगी फिल्म?

Dhamaal 4 Release: लोकप्रिय कॉमेडी फ्रेंचाइजी की आने वाली फिल्म फिल्म 'धमाल 4' को लेकर दर्शकों के बीच एक्साइटेड देखने को मिल रहा है. इसी को देखते हुए मेकर्स ने बुधवार को फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 'धमाल' फ्रैंचाइजी की यह फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय ने आलिया भट्ट की 'अल्फा' की वजह से इसकी रिलीज डेट को बदली है.
हर उम्र के दर्शकों के लिए हंसी-मजाक से भरपूर फिल्म 'धमाल 4' में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे. इसके अलावा फिल्म में ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन भी नजर आएंगे.
इंद्र कुमार के निर्देशन में बन रही 'धमाल 4' में फ्रैंचाइजी का सिग्नेचर अंदाज देखने को मिलेगा, जिसमें स्लैपस्टिक ह्यूमर, खजाने की खोज और जबरदस्त कॉमेडी वाले हालात शामिल होंगे. गुलशन कुमार और टी-सीरीज, देवगन फिल्म्स के सहयोग से टी-सीरीज फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले बनी फिल्म 'धमाल 4' प्रस्तुत कर रहे हैं. फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है.
इस फिल्म को अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक ने मिलकर प्रोड्यूस किया है.
हालांकि, पहले फिल्म ईद के अवसर पर ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने कुछ वजह से इसकी रिलीज में बदलाव किया है, जिसका कारण फैंस यश अभिनीत 'टॉक्सिक' बता रहे थे.
धमाल फ्रैंचाइजी की शुरुआत साल 2007 में हुई थी और इसका निर्देशन इंद्र कुमार ने ही किया था. इस फिल्म में संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे सितारे थे. यह फिल्म इतनी सफल रही थी कि इसका पूरा यूनिवर्स बन गया. इसके बाद 'डबल धमाल' (2011) और 'टोटल धमाल' (2019) रिलीज हुईं. तीनों फ्रेंचाइजी को दर्शकों की तरफ से भरपूर प्यार मिला था. अब देखना होगा कि धमाल 4 को दर्शक कितना प्यार देते हैं.