प्रियदर्शन की 99वीं फिल्म... इस बार भी अक्षय कुमार बनेंगे शिकारी, क्या होगी कहानी? डायरेक्टर ने खोला बड़ा राज

बॉलीवुड डायरेक्टर प्रियदर्शन और सुपरस्टार अक्षय कुमार की जोड़ी जब भी बड़े पर्दे पर आती है, सिनेमाघरों में तहलका मच जाता है. ‘भूत बंगला’ की सक्सेस के बाद फैंस इन दोनों के अगले प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. प्रियदर्शन ने इस नई कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म में अक्षय कुमार के किरदार का खुलासा कर दिया है. उन्होंने बताया कि इस बार अक्षय स्क्रीन पर शिकारी का रोल प्ले करते नजर आएंगे. ये फिल्म प्रियदर्शन की 99वीं डायरेक्टोरियल फिल्म होगी. इसके साथ ही दोनों की ये साथ में 9वीं फिल्म होने वाली है.
इस नए प्रोजेक्ट को लेकर जब प्रियदर्शन से बातचीत की गई, तो उन्होंने फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू शेयर किए. उन्होंने बताया, ‘ये किरदार ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा मजेदार और दिलचस्प होने वाला है. इस बार मैं अक्षय को एक शिकारी के किरदार में पेश कर रहा हूं’. हालांकि, उन्होंने कहानी और बाकी किरदारों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके इस छोटे से खुलासे ने ही सिनेमा प्रेमियों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी है. ये पहला मौका है जब अक्षय और प्रियदर्शन की किसी कॉमेडी फिल्म में ऐसा यूनिक रोल देखने को मिलेगा.
फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, मेकर्स ने इस कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म का नाम फिलहाल ‘विक्केड सनी’ तय किया है. हालांकि, निर्माताओं की तरफ से अभी तक इस टाइटल को लेकर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है. फिल्म का निर्माण टिप्स फिल्म्स के बैनर तले किया जा रहा है. प्रोजेक्ट की शूटिंग को लेकर भी पूरी तैयारी कर ली गई है. बताया जा रहा है कि इस साल दिसंबर 2026 में ये फिल्म फ्लोर पर चली जाएगी. मेकर्स इसे बहुत बड़े लेवल पर शूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि ऑडियंस को बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल सके.
अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की क्रिएटिव पार्टनरशिप का इतिहास बेहद शानदार और कामयाब रहा है. इन दोनों ने हिंदी सिनेमा को ऐसी कल्ट कॉमेडी फिल्में दी हैं, जिन्हें लोग आज भी बार-बार देखना पसंद करते हैं. इनकी जोड़ी ने ‘हेरा फेरी', ‘गरम मसाला’, ‘भागम भाग’, ‘भूल भुलैया’, ‘दे दना दन’ और ‘खट्टा मीठा’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम किया है. इन फिल्मों के मीम्स और डायलॉग्स आज के सोशल मीडिया दौर में भी छाए रहते हैं. सालों बाद जब ये जोड़ी दोबारा साथ आ रही है, तो ऑडियंस की उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंच चुकी हैं.
पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लंबे अंतराल के बाद ये जोड़ी फिल्म ‘भूत बंगला’ के लिए फिर से साथ आई थी, जिसे लेकर ऑडियंस का रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव रहा था. इसके अलावा दोनों ने ‘हैवान’ नामक एक और बड़े प्रोजेक्ट पर भी एक साथ काम किया है. अक्षय और प्रियदर्शन की फिल्मों की सबसे खास बात ये होती है कि उनमें हंसी-मजाक के साथ-साथ सस्पेंस का तड़का भी भरपूर देखने को मिलता है. प्रियदर्शन की सिचुएशनल कॉमेडी और अक्षय की कॉमिक टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं है. यही वजह है कि दर्शक इनकी हर नई फिल्म के लिए बेताब रहते हैं.
फैंस के लिए अच्छी खबर ये भी है कि इस नई फिल्म से पहले इन दोनों की जोड़ी वाली फिल्म ‘हैवान’ 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसके बाद दिसंबर से ‘विक्केड सनी’ की शूटिंग जोर-शोर से शुरू हो जाएगी. अक्षय कुमार का शिकारी वाला नया अंदाज बड़े पर्दे पर क्या रंग जमाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा. प्रियदर्शन की 99वीं डायरेक्टोरियल फिल्म होने के नाते भी ये प्रोजेक्ट काफी खास बन गया है. कुल मिलाकर कॉमेडी और थ्रिलर के शौकीनों के लिए आने वाला समय बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है.