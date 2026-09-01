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प्रियदर्शन की 99वीं फिल्म... इस बार भी अक्षय कुमार बनेंगे शिकारी, क्या होगी कहानी? डायरेक्टर ने खोला बड़ा राज

Akshay Kumar Priyadarshan Next Project: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन एक बार फिर दर्शकों को हंसाने और डराने आ रहे हैं. इनकी अगली कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म में अक्षय कुमार बिल्कुल यूनिक रोल में नजर आएंगे. इस प्रोजेक्ट से जुड़ी ताजा जानकारी ने फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 01, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:58 AM IST
प्रियदर्शन की 99वीं फिल्म... इस बार भी अक्षय कुमार बनेंगे शिकारी, क्या होगी कहानी? डायरेक्टर ने खोला बड़ा राज
Image Credit: एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं प्रियदर्शन और अक्षय (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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