'गाजा में हर रोज.....', फेमस डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने दिवाली पर किया विवादित पोस्ट, पढ़ते ही मच गया हंगामा, जमकर हो रहे ट्रोल

Ram Gopal Varma: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आ जाते हैं. अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, जिसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो जाता है. एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ, हाल ही में उन्होंने दिवाली के त्योहार की तुलना गाजा से कर दी. जिसके बाद लोग भड़क गए हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 21, 2025, 04:41 PM IST
फेमस डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा
फेमस डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा

Ram Gopal Varma Diwali Post Viral: दिवाली के त्योहार पर फेमस डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कह दिया जिससे एक्स पर हंगामा मच गया. देखते ही देखते डायरेक्टर का पोस्ट वायरल हो गया और लोग जमकर रिएक्टर करने लगे. अपने बयान को लेकर एक बार फिर रामगोपाल वर्मा चर्चा में आ गए. सभी लोग डायरेक्टर की बुरी तरह आलोचना कर रहे हैं. दरअसल, डायरेक्टर ने दिवाली के मौके पर गाजा को लेकर पोस्ट किया, जिसे पढ़ने के बाद यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. 

राम गोपाल वर्मा की दिवाली पोस्ट ने मचाया हंगामा
दिवाली के दिन 20 नवंबर को करीब 8 बजे जब सभी घरों में दिवाली के त्योहार की पूजा चल रही थी. उस दौरान डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने दिवाली की तुलना गाजा से कर डाली. इस पोस्ट को पढ़ने के बाद लोगों का माथा ठनक गया. पोस्ट पर लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा 'त्योहार में और वहां बहुत फर्क है.' एक अन्य यूजर ने लिखा 'क्या ही मतलब था तुलना ता, यहा बर्दाश्त करने लायक नहीं,'

रामगोपाल वर्मा ने किया ये पोस्ट
दरअसल, रामगोपाल वर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा 'भारत में दिवाली सिर्फ एक दिन की होती है. गाजा में हर दिन दिवाली होती है.' इसके बाद उन्होंने आग लगने वाले इमोजी भी जोड़े हैं. यह डायरेक्टर का दिवाली पोस्ट है, जिसके बाद लोगों ने पोस्ट पर जमकर कमेंट करते हुए डायरेक्टर को ट्रोल कर दिया.

यूजर्स कर रहे ट्रोल
एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा 'आपको अच्छा इंसान बनने में सालों लग जाएंगे. आपको जश्न और तबाही में जरा भी अंतर नहीं पता है. वरना आप ऐसा कभी नहीं कहते.' दूसरे यूजर ने लिखा 'ये सभी का ध्यान खींचने की एक घिनौनी हरकत है. इसके लिए आपको अवॉर्ड मिलना चाहिए.' वहीं कई लोग डायरेक्टर से इस पोस्ट के लिए सफाई भी मांग रहे हैं.

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री.

Ram Gopal Varma

