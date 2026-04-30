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Hindi Newsबॉलीवुडरोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में 1,624 पन्नों की चार्जशीट दर्ज, अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार,2 फरार

रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में 1,624 पन्नों की चार्जशीट दर्ज, अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार,2 फरार

Director Rohit Shetty: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के बाद दिग्गज डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग का मामला सामने आया था. अब इस मामले पर नया अपडेट सामने आया है. रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 30, 2026, 09:05 PM IST
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रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में 1,624 पन्नों की चार्जशीट दर्ज, अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार,2 फरार

Rohit Shetty House Firing Case: बॉलीवुड में सितारों के घर फायरिंग के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है. सुपरस्टार सलमान खान के घर गोली चलने की घटना के बाद अब दिग्गज निर्देशक Rohit Shetty के घर फायरिंग केस में बड़ा अपडेट सामने आया है. मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है.

2 महीने में 15 आरोपी गिरफ्तार

रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में जांच एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हालांकि, अभी भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं, जिन्हें चार्जशीट में विस्तार से शामिल किया गया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1624 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 1,624 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट कोर्ट में पेश की है. यह घटना 1 फरवरी 2026 को जुहू स्थित रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई थी, जिसके बाद संबंधित पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. घटना के बाद निर्देशक के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी-एक्सटॉर्शन सेल को सौंप दी गई थी. फिलहाल, सभी 15 गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखा गया है.

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वर्कफ्रंट पर रोहित शेट्टी

वर्कफ्रंट की बात करें तो रोहित शेट्टी फिल्मों के साथ-साथ टीवी इंडस्ट्री में भी काफी सक्रिय हैं. उनकी पिछली फिल्म 'सिंघम अगेन' साल 2024 में रिलीज हुई थी, जिसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह और टाइगर श्रॉफ नजर आए थे. हालांकि, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रतिक्रिया मिली थी. अब दर्शकों को उनकी अगली फिल्म 'गोलमाल 5' का इंतजार है. इसके अलावा, वे लोकप्रिय टीवी शो 'खतरों के खिलाड़ी' को होस्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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