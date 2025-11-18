Advertisement
trendingNow13009054
Hindi Newsबॉलीवुड

'बाहुबली' डायरेक्टर एसएस राजामौली के खिलाफ केस दर्ज! ‘वाराणसी’ के इवेंट में मचा बवाल, भगवान हनुमान पर टिप्पणी पड़ी महंगी

Complaint Filed Against SS Rajamouli: फेमस डायरेक्टर एसएस राजामौली इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर सुर्खियों में है. इसी बीच डायरेक्टर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. ग्लोब ट्रॉटर इवेंट के बाद राजामौली के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज हुआ है. चलिए जानें क्या है पूरा मामला-  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 18, 2025, 05:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डायरेक्टर एसएस राजामौली
डायरेक्टर एसएस राजामौली

Complaint Filed Against SS Rajamouli: 'बाहुबली' डायरेक्टर एसएस राजामौली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर सुर्खियों में हैं. बीती 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' का ग्लोबट्रॉटर इवेंट हुआ. इस इवेंट में उन्होंने अपनी फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया और इस इवेंट में लीड एक्टर यानी महेश बाबू का पहले लुक भी जारी किया गया. इवेंट में राजामौली ने फिल्म से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया. इस दौरान बाहुबली के डायरेक्टर ने भगवान हनुमान पर कुछ ऐसे बोल दिया, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आघात हो गई. इसी के चलते राष्ट्रीय वानर सेना ने डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया. 

क्या है राजामौली का विवादित बयान?
दरअसल, शिकायतकर्ता का आरोप है कि एसएस राजामौली ने भगवान हनुमान के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे हिंदू समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है. यह मामला हैदराबाद में ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान हुई. इवेंट के दौरान तकनीकी खराबी के चलते हुई देरी पर फिल्म डायरेक्टर राजामौली ने कहा था कि 'मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन तकनीकी दिक्कत पर मुझे अपने पिता की कही बात या आई. उनके पिताजी कहा करते थे कि जब भी मुझे परेशानी होगी, तब भगवान हनुमान तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इस गड़बड़ी में क्या भगवान मदद करते हैं?' 

इस दौरान एसएस राजामौली ने अपनी पत्नी के भगवान हनुमान के भक्त होने का भी मजाकिया अंदाज में जिक्र किया और कहा कि क्या उनकी पत्नी के हनुमान इस बार उनकी मदद करेंगे. अब राजामौली का ये बयान इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है और इसके बाद उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा रहा है. लोगों ने इस टिप्पणी को धा4मिक भावनाओं का अपमान और भगवान हनुमान के प्रति ठेस पहुंचाने वाला बताया है. इस टिप्पणी को हिंदी सेना ने गंभीरता से लिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

राजामौली पर दर्ज हुआ केस
एसएस राजामौली के इस बयान के बाद उनकी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से आलोचना हो रही है. इसके बाद अब, 'राष्ट्रीय वानर सेना' के सदस्यों ने भगवान हनुमान पर टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि राजामौली के बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुई है. हालांकि अभी तक इस मामले में राजामौली ने कुछ नहीं कहा है. बता दें कि राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' पर काम चल रहा हैं. इस फिल्म में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन महत्वपूर्ण किरदार में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

SS Rajamouli

Trending news

नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
Nawab Malik
नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
Delhi Blast Case Update
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
Madvi Hidma
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
Delhi blast
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार
Sir
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
Maharashtra government
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
India News
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
India News
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
Election Strategist Prashant Kishore
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
Delhi blast
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी