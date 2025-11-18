'बाहुबली' डायरेक्टर एसएस राजामौली के खिलाफ केस दर्ज! ‘वाराणसी’ के इवेंट में मचा बवाल, भगवान हनुमान पर टिप्पणी पड़ी महंगी

Complaint Filed Against SS Rajamouli: 'बाहुबली' डायरेक्टर एसएस राजामौली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर सुर्खियों में हैं. बीती 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' का ग्लोबट्रॉटर इवेंट हुआ. इस इवेंट में उन्होंने अपनी फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया और इस इवेंट में लीड एक्टर यानी महेश बाबू का पहले लुक भी जारी किया गया. इवेंट में राजामौली ने फिल्म से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया. इस दौरान बाहुबली के डायरेक्टर ने भगवान हनुमान पर कुछ ऐसे बोल दिया, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आघात हो गई. इसी के चलते राष्ट्रीय वानर सेना ने डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया.

क्या है राजामौली का विवादित बयान?

दरअसल, शिकायतकर्ता का आरोप है कि एसएस राजामौली ने भगवान हनुमान के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे हिंदू समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है. यह मामला हैदराबाद में ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान हुई. इवेंट के दौरान तकनीकी खराबी के चलते हुई देरी पर फिल्म डायरेक्टर राजामौली ने कहा था कि 'मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन तकनीकी दिक्कत पर मुझे अपने पिता की कही बात या आई. उनके पिताजी कहा करते थे कि जब भी मुझे परेशानी होगी, तब भगवान हनुमान तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इस गड़बड़ी में क्या भगवान मदद करते हैं?'

इस दौरान एसएस राजामौली ने अपनी पत्नी के भगवान हनुमान के भक्त होने का भी मजाकिया अंदाज में जिक्र किया और कहा कि क्या उनकी पत्नी के हनुमान इस बार उनकी मदद करेंगे. अब राजामौली का ये बयान इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है और इसके बाद उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा रहा है. लोगों ने इस टिप्पणी को धा4मिक भावनाओं का अपमान और भगवान हनुमान के प्रति ठेस पहुंचाने वाला बताया है. इस टिप्पणी को हिंदी सेना ने गंभीरता से लिया है.

राजामौली पर दर्ज हुआ केस

एसएस राजामौली के इस बयान के बाद उनकी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से आलोचना हो रही है. इसके बाद अब, 'राष्ट्रीय वानर सेना' के सदस्यों ने भगवान हनुमान पर टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि राजामौली के बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुई है. हालांकि अभी तक इस मामले में राजामौली ने कुछ नहीं कहा है. बता दें कि राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' पर काम चल रहा हैं. इस फिल्म में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन महत्वपूर्ण किरदार में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.