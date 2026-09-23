ढाई महीने बाद इम्तियाज अली ने शेयर की बेटी की सगाई की PHOTO, विदाई का सता रहा डर; फैंस से मांगा प्यार और आशीर्वाद

बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर इम्तियाज अली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी खुश हैं. उनकी बेटी इदा अली ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल के साथ सगाई कर ली है. वैसे तो ये सगाई कुछ समय पहले हुई थी, लेकिन अब उनकी सगाई इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही है. इसकी वजह खुद इदा के पापा यानी इम्तियाज अली की एक सोशल मीडिया पोस्ट है. इम्तियाज ने अपनी बेटी और दामाद की सगाई की एक बहुत प्यारी तस्वीर शेयर की है. इसके साथ ही उन्होंने अपने चाहने वालों और फॉलोअर्स से अपील की है कि वे इस नए जोड़े को ढेर सारा प्यार और दुआएं दें.
सोशल मीडिया पर जैसे ही ये फोटो सामने आई, लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया और ये तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गई. मंगलवार, 22 सितंबर को इम्तियाज अली ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल की स्टोरी पर ये स्पेशल फोटो शेयर की थी. इस फ्रेम में इदा बेबी पिंक कलर की साड़ी पहने बेहद सिंपल और खूबसूरत नजर आ रही हैं, जबकि कृष ने ब्लैक कलर की शेरवानी पहने नजर आ रहे हैं. फोटो में दोनों एक दूसरे की उंगली में रिंग पहनाते हुए बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं. इस खूबसूरत पल को शेयर करते हुए इम्तियाज अली ने कैप्शन में लिखा, ‘आपके आशीर्वाद के इंतजार में, कृष और इदा’.
इस प्यारे कपल की सगाई की शुरुआत काफी फिल्मी और खूबसूरत अंदाज में हुई थी. 12 जुलाई को इदा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद रोमांटिक प्रपोजल वीडियो शेयर किया था. कृष अग्रवाल ने इस साल जुलाई के महीने में इदा को शादी के लिए प्रपोज किया था. ये प्रपोजल किसी सपने जैसा था, जिसमें कृष नॉर्वे की बर्फ से ढकी हसीन वादियों में घुटनों पर बैठकर इदा से अपने दिल की बात कहते दिखाई दिए थे. जुलाई में इस रोमांटिक पल को जीने के बाद अब इस यंग कपल ने हाल ही में अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ मिलकर इस रिश्ते का जश्न मनाया है.
बेटी के इस खास सफर पर बात करते हुए इम्तियाज अली ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी खुशी जाहिर की थी. उन्होंने दिल खोलकर कहा था कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा पल है. इम्तियाज ने ये मजेदार खुलासा भी किया था कि कृष ने इदा को प्रपोज करने से पहले खुद आकर उनसे मुलाकात की थी और इजाजत मांगी थी. ये बात डायरेक्टर को बहुत पसंद आई थी. कृष के इस सम्मान भरे अंदाज ने इम्तियाज का दिल जीत लिया था. परिवार की मौजूदगी और बड़ों की रजामंदी के साथ ये रिश्ता अब जिंदगी के अगले पड़ाव पर पहुंच चुका है, जिसे हर तरफ से खूब प्यार मिल रहा है.
अगर इम्तियाज अली की बेटी इदा के करियर और शौक की बात करें, तो वे पूरी तरह अपने पापा के नक्शे कदम पर चल रही हैं. इदा को बचपन से ही कहानियां कहने और सिनेमा का बहुत शौक रहा है. महज 17 साल की छोटी उम्र में उन्होंने ‘लिफ्ट’ नाम की एक शॉर्ट फिल्म का डायरेक्शन किया था. इसके बाद फिल्मों की बारीकियां सीखने के लिए वह अमेरिका चली गईं. उन्होंने कैलिफोर्निया की मशहूर चैपमैन यूनिवर्सिटी के डॉज कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया आर्ट्स से अपनी पढ़ाई पूरी की. डिग्री लेने के बाद से इदा लगातार फिल्म डायरेक्शन से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रही हैं.
इदा जहां क्रिएटिव दुनिया में अपना नाम बना रही हैं, वहीं 24 साल के कृष अग्रवाल कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हैं. कृष पेशे से एक क्वांटिटेटिव रिसर्चर और फाइनेंस प्रोफेशनल हैं. इदा और कृष काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और उनके बीच का तालमेल बहुत गहरा है. एक तरफ जहां इदा फिल्मों और डायरेक्शन के काम में बिजी रहती हैं, वहीं कृष फाइनेंस की दुनिया में अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं. अलग-अलग बैकग्राउंड होने के बावजूद दोनों की केमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद आ रही है और लोग इस नए सफर के लिए उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं.