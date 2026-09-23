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ढाई महीने बाद इम्तियाज अली ने शेयर की बेटी की सगाई की PHOTO, विदाई का सता रहा डर; फैंस से मांगा प्यार और आशीर्वाद

Imtiaz Ali Daughter Engagement: बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर इम्तियाज अली की बेटी इदा अली अपनी सगाई को लेकर सुर्खियों में हैं. पापा इम्तियाज ने बेटी और दामाद कृष अग्रवाल की खूबसूरत सगाई वाली तस्वीर शेयर कर फैंस से आशीर्वाद मांगा है. नॉर्वे में हुए फिल्मी प्रपोजल से लेकर इस कपल की पूरी कहानी बेहद खास है.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 23, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:40 AM IST
ढाई महीने बाद इम्तियाज अली ने शेयर की बेटी की सगाई की PHOTO, विदाई का सता रहा डर; फैंस से मांगा प्यार और आशीर्वाद
Image Credit: इम्तियाज अली ने शेयर की बेटी की सगाई की फोटो (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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