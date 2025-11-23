फिर गूंजेगी दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आवाज, सॉन्ग का शानदार पोस्टर इंटरनेट पर वायरल, फैंस में बढ़ा उत्साह

Sidhu Moose Wala New Song Poster: दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के लाखों फैंस है. उनके गाने को लोग काफी पसंद करते है. आज भले ही सिंगर सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े रहते है. सिद्धू मूसेवाला के फैंस के लिए खुशखबरी है. सिंगर के नए गाने की झलक फैंस के लिए सामने आ गई है. सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उनकी संगीत की विरासत को दुनियाभर में कायम रखने के लिए उनके पुराने रिकॉर्ड किए गए गानों को समय-समय पर रिलीज किया जा रहा है.

सिद्धू मूसेवाला के नए गाने का पोस्टर रिलीज

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के नए गाने 'बरोटा' का पहला पोस्टर फैंस के लिए रिलीज किया जा चुका है. देखते ही देखते ये पोस्टर फैंस के बीच काफी तेजी से वायरल हो गया है. दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस नए गाने के पोस्टर को शेयर किया गया है. पोस्टर में बरगद के पेड़ की टहनियों पर रस्सियों के सहारे बंदूक और हथियार लटकाए गए हैं. पोस्टर में नीचे बड़े-बड़े शब्दों में 'बरोटा' लिखा हुआ है.

हाल ही में मीडिया से बात करते हुए दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने नए गानों को लेकर चर्चा की थी. इस दौरान उन्होंने हिंट दिया था कि इस साल के आखिरी तक सिद्धू का एक गाना रिलीज हो सकता है. गाने की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है.

मौत के बाद रिलीज हुए ये गाने

बता दें कि दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत साल 2022 में हुई थी और इसके बाद 'एसवाईएल', 'वॉर', 'द लास्ट राइड', 'नियल' और 'टेक नोट्स' जैसे गाने रिलीज हुए है. इसके बाद अब जल्द ही उनका नया गाना रिलीज होने को तैयार है. हालांकि अभी तक इस गाने की रिलीज डेट सामने नहीं आई है.

साल 2022 में हुई थी हत्या

बता दें कि साल 2022 में 29 मई को मनसा जिले के जवाहरके गांव में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी. सिंगर को बीच सड़क पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया था. सिंगर की मौत के बाद फैंस काफी हैरान रह गए थे और पंजाब की सियासत और राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल आ गया था. सिंगर की हत्या के बाद कहा जाने लगा कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पंजाबी संगीत इंडस्ट्री को चलाता है.