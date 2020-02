श्रद्धांजलि : अमिताभ बच्चन ने इनके लिए 1 हफ्ते तक न मुंह धोया, न कुल्ला किया

नई दिल्ली : बॉलीवुड के मशहूर मेकअप आर्टिस्ट पंढरी जुकर (Pandhari juker) का निधन हो गया. वह काफी लंबे समय से बीमार थे और उन्होंने मुंबई में ही अंतिम सांस ली. उन्होंने कई दिग्गजों के साथ काम किया. उन्होंने नरगिस से लेकर करीना कपूर और दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख तक का मेकअप किया है,

जब देश आजाद हुआ था, उस समय फिल्म इंडस्ट्री में बिना परिवार की मर्जी के मेकअप की दुनिया में आए पंढरी जुकर को लोग पंढरी दादा के नाम से जानते थे. 88 साल के पंढरी ने जीवन के 60 साल हिन्दी सिनेमा को दिए.

T 3445 - Pandhari Juker , passes away, prayers, condolences

pioneer, iconic make up Artist, of Film Industry .. trained all the prominent makeup artists of today .. brilliant, professional and a most endearing personality .. my very first make up was done by him pic.twitter.com/skLeF0MWKM

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 18, 2020