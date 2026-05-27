‘मेरे साथ रात गुजारो, मैं बच्चा चाहती हूं...’ 38 साल का वो करोड़पति कोरियोग्राफर, जिसे फीमेल फैन ने दिया होश उड़ा देने वाला ऑफर

Bollywood Famous Choreographer: बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर और डांसर मुदस्सर खान इन दिनों अपने एक इंटरव्यू को लेकर काफी चर्चा में हैं. उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग से जुड़े कुछ ऐसे किस्से शेयर किए, जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह गया. एक बातचीत के दौरान मुदस्सर ने बताया कि जब वो ‘डांस इंडिया डांस’ शो में नजर आते थे, तब उनके फैंस की दीवानगी अलग ही लेवल पर थी. खासकर लड़कियों के बीच उनकी काफी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी और कई बार उन्हें ऐसी बातें सुनने को मिलीं.

जिनकी उन्होंने खुद कभी कोई उम्मीद नहीं की थी. मुदस्सर ने बताया कि एक बार उनकी एक फीमेल फैन ने उनसे बेहद अजीब रिक्वेस्ट कर दी थी. उन्होंने कहा, ‘एक लड़की ने मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ रात बिताना चाहती है, क्योंकि उसे मेरे जैसा बच्चा चाहिए’. मुदस्सर ने बताया कि ये बात सुनकर वो खुद भी हैरान रह गए थे. उन्होंने कहा कि फैंस का प्यार अपनी जगह ठीक है, लेकिन कई बार लोग हद भी पार कर देते हैं. इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर भी उनकी फैंस तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

चॉल में रहने के दौरान हुआ था दिलचस्प किस्सा

मुदस्सर ने बातचीत में एक बेहद दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब वो चॉल में रहते थे, तब एक लड़की सिर्फ उन्हें देखने के लिए उनके घर के सामने किराए पर रहने आ गई थी. उस समय वहां रहने वाले लोग भी ये देखकर हैरान रह गए थे. मुदस्सर ने कहा कि लोग उनसे बार-बार पूछते थे कि आखिर ये लड़की कौन है, जो उनके पीछे यहां रहने आ गई है. उन्होंने आगे बताया कि उस लड़की ने अपने कमरे की दीवारों पर उनकी तस्वीरें लगा रखी थीं और वो हर समय उनका नाम लिया करती थी.

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फैंस के प्यार की भी होनी चाहिए लिमिट

मुदस्सर खान ने आगे बताया कि शुरुआत में उन्हें ये सब काफी अजीब लगा था, लेकिन धीरे-धीरे मामला ज्यादा बढ़ने लगा तो उन्होंने खुद उस लड़की से वहां से चले जाने के लिए कहा. उनका मानना है कि किसी इंसान का इस हद तक किसी के पीछे पागल हो जाना सही बात नहीं होती. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि फैंस का प्यार ही कलाकार को पहचान और कामयाबी दिलाता है. मुदस्सर हमेशा अपने चाहने वालों की इज्जत करते हैं, लेकिन उनके मुताबिक हर रिश्ते और हर चीज की एक सीमा होना बहुत जरूरी है.

शेख बेटी को देना चाहता था बड़ा सरप्राइज

मुदस्सर खान ने एक और दिलचस्प किस्सा याद करते हुए बताया कि एक शेख अपनी बेटी के बर्थडे पर उन्हें बेहद खास अंदाज में सरप्राइज बनाना चाहता था. मुदस्सर के मुताबिक, शेख की इच्छा थी कि उन्हें प्राइवेट प्लेन से एक बड़े गिफ्ट बॉक्स में बैठाकर अपनी बेटी के सामने लाया जाए, क्योंकि उसकी बेटी उनकी बहुत बड़ी फैन थी. ये यूनिक ऑफर सुनकर खुद मुदस्सर भी हैरान रह गए थे. उन्होंने कहा कि जिंदगी में उन्हें कई बार ऐसा प्यार और सम्मान मिला, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था.

सलमान खान की फिल्म से मिली पहचान

मुदस्सर खान आज बॉलीवुड के जाने-माने करोड़पति कोरियोग्राफर्स में शामिल हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में सलमान खान की फिल्म ‘दबंग’ से की थी. इसी फिल्म के गाने ‘हमका पीनी है’ ने उन्हें इंडस्ट्री में खास पहचान दिलाई. इसके बाद उन्होंने ‘ढिंका चिका’, ‘कैरेक्टर ढीला’, ‘पांडे जी सीटी’ और ‘प्रेम लीला’ जैसे कई सुपरहिट गानों की कोरियोग्राफी की. मुदस्सर ने शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे बड़े सितारों के साथ भी काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई.