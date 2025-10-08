Advertisement
trendingNow12952299
Hindi Newsबॉलीवुड

‘100 करोड़ मिले तब भी नहीं...’ इंडस्ट्री के मशहूर संगीतकार, भंसाली के लिए बयां की नफरत, बोले- ‘पहली फुर्सत में निकल...’

Famous Music Composer: हाल ही में इंडस्ट्री के मशहूर संगीतकार ने हाल ही में हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्देशक संजय लीला भंसाली के लिए कुछ ऐसी बातें कहीं, जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया. दोनों ने 'हम दिल दे चुके सनम' और 'देवदास' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम किया है, लेकिन अब दोनों के बीच दूरी आ चुकी है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 08, 2025, 06:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंडस्ट्री के मशहूर संगीतकार, भंसाली के लिए बयां की नफरत
इंडस्ट्री के मशहूर संगीतकार, भंसाली के लिए बयां की नफरत

Famous Music Composer Ismail Darbar: हम यहां 61 साल के मशहूर म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 'हम दिल दे चुके सनम' और 'देवदास' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में यादगार म्यूजिक दिया. हाल ही में उन्होंने अपने पुराने दोस्त और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ हुए मतभेदों पर खुलकर बात की. विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में इस्माइल ने बताया कि कैसे उनका रिश्ता भंसाली के साथ शुरू में तो शानदार था, लेकिन 'हीरामंडी' के दौरान सब कुछ बदल गया. 

उन्होंने बताया कि वे हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखते थे और किसी से नहीं डरते थे. इस्माइल ने बताया कि जब वे 'हम दिल दे चुके सनम' पर काम कर रहे थे, तब से ही उनके और भंसाली के बीच एक अलग तरह की समझ थी. वे कभी भी डायरेक्टर की हर बात पर बिना सोचे हामी नहीं भरते थे. अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आता, तो साफ कह देते थे. उनके मुताबिक, दोनों के बीच पॉजिटिव बातचीत में अक्सर असहमति होती थी, लेकिन इसी से बेहतरीन संगीत तैयार होता था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Awez Darbar (@awez_darbar)

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों हुई दोनों के बीच गलतफहमी? 

सालों बाद दोनों फिर से 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' के लिए साथ आए. इस्माइल ने बताया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर करीब डेढ़ साल तक काम किया और पूरी मेहनत से संगीत तैयार किया. लेकिन जब मीडिया में एक रिपोर्ट आई कि 'हीरामंडी' की जान इसका संगीत है और इस्माइल दरबार इसकी रीढ़ हैं, तो भंसाली को लगा कि ये खबर खुद इस्माइल ने छपवाई है. इसी गलतफहमी ने दोनों के बीच दरार डाल दी. इस्माइल ने बताया, 'मैंने उन्हें साफ कहा कि अगर मुझे कुछ कहना होता, तो मैं खुद सामने आकर कहता'. 

‘वो एक अलग दुनिया है, वहां...’ सलमान खान के फार्महाउस पर बिताए 3 दिन, राघव जुयाल के लिए ऐसा रहा एक्सपीरियंस

दो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ किया काम 

उन्होंने आगे बताया, 'लेकिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर पूछा, ‘तुमने ऐसा कैसे कहा?’ फिर बोले, ‘चलो, छोड़ दो’. उस वक्त मुझे समझ आ गया कि वो धीरे-धीरे मुझे बाहर करने की सोच रहे हैं. इसलिए मैंने खुद ही प्रोजेक्ट छोड़ दिया'. इस वाकये ने इस्माइल के दिल पर गहरा असर छोड़ा. जब इस्माइल से पूछा गया कि क्या भंसाली ने बाद में उन्हें वापस बुलाया? तो उन्होंने कहा, 'क्यों बुलाएंगे? उन्हें पता था कि 'हम दिल दे चुके सनम' और 'देवदास' में मैं ही संगीत की रीढ़ था. पहले भी उनके पीआर ने यही कहा था'. 

fallback

अब नहीं करना चाहते भंसाली के साथ काम

उन्होंने बताया, 'मुझे उनकी इस बात से डर नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि उनका अहंकार बहुत बढ़ गया है'. इस्माइल ने ये भी बताया कि भंसाली उन्हें मीडिया से दूर रखने की कोशिश करते थे. इस्माइल ने साफ बताया कि अब उनका और भंसाली का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है. उन्होंने कहा, 'आज अगर संजय मेरे पास आएं और कहें कि ‘100 करोड़ लेकर मेरी फिल्म का म्यूजिक कर लो’, तो मैं कहूंगा, ‘पहली फुर्सत में निकलो यहां से’. उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 'हीरामंडी' देखी, लेकिन पसंद नहीं आई.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Sanjay Leela BhansaliIsmail Darbar

Trending news

सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
Weather
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
DNA
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
jammu kashmir encounter
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
DNA Analysis
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
CJI BR Gavai
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?