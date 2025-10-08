‘100 करोड़ मिले तब भी नहीं...’ इंडस्ट्री के मशहूर संगीतकार, भंसाली के लिए बयां की नफरत, बोले- ‘पहली फुर्सत में निकल...’

Famous Music Composer Ismail Darbar: हम यहां 61 साल के मशहूर म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 'हम दिल दे चुके सनम' और 'देवदास' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में यादगार म्यूजिक दिया. हाल ही में उन्होंने अपने पुराने दोस्त और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ हुए मतभेदों पर खुलकर बात की. विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में इस्माइल ने बताया कि कैसे उनका रिश्ता भंसाली के साथ शुरू में तो शानदार था, लेकिन 'हीरामंडी' के दौरान सब कुछ बदल गया.

उन्होंने बताया कि वे हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखते थे और किसी से नहीं डरते थे. इस्माइल ने बताया कि जब वे 'हम दिल दे चुके सनम' पर काम कर रहे थे, तब से ही उनके और भंसाली के बीच एक अलग तरह की समझ थी. वे कभी भी डायरेक्टर की हर बात पर बिना सोचे हामी नहीं भरते थे. अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आता, तो साफ कह देते थे. उनके मुताबिक, दोनों के बीच पॉजिटिव बातचीत में अक्सर असहमति होती थी, लेकिन इसी से बेहतरीन संगीत तैयार होता था.

क्यों हुई दोनों के बीच गलतफहमी?

सालों बाद दोनों फिर से 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' के लिए साथ आए. इस्माइल ने बताया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर करीब डेढ़ साल तक काम किया और पूरी मेहनत से संगीत तैयार किया. लेकिन जब मीडिया में एक रिपोर्ट आई कि 'हीरामंडी' की जान इसका संगीत है और इस्माइल दरबार इसकी रीढ़ हैं, तो भंसाली को लगा कि ये खबर खुद इस्माइल ने छपवाई है. इसी गलतफहमी ने दोनों के बीच दरार डाल दी. इस्माइल ने बताया, 'मैंने उन्हें साफ कहा कि अगर मुझे कुछ कहना होता, तो मैं खुद सामने आकर कहता'.

दो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ किया काम

उन्होंने आगे बताया, 'लेकिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर पूछा, ‘तुमने ऐसा कैसे कहा?’ फिर बोले, ‘चलो, छोड़ दो’. उस वक्त मुझे समझ आ गया कि वो धीरे-धीरे मुझे बाहर करने की सोच रहे हैं. इसलिए मैंने खुद ही प्रोजेक्ट छोड़ दिया'. इस वाकये ने इस्माइल के दिल पर गहरा असर छोड़ा. जब इस्माइल से पूछा गया कि क्या भंसाली ने बाद में उन्हें वापस बुलाया? तो उन्होंने कहा, 'क्यों बुलाएंगे? उन्हें पता था कि 'हम दिल दे चुके सनम' और 'देवदास' में मैं ही संगीत की रीढ़ था. पहले भी उनके पीआर ने यही कहा था'.

अब नहीं करना चाहते भंसाली के साथ काम

उन्होंने बताया, 'मुझे उनकी इस बात से डर नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि उनका अहंकार बहुत बढ़ गया है'. इस्माइल ने ये भी बताया कि भंसाली उन्हें मीडिया से दूर रखने की कोशिश करते थे. इस्माइल ने साफ बताया कि अब उनका और भंसाली का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है. उन्होंने कहा, 'आज अगर संजय मेरे पास आएं और कहें कि ‘100 करोड़ लेकर मेरी फिल्म का म्यूजिक कर लो’, तो मैं कहूंगा, ‘पहली फुर्सत में निकलो यहां से’. उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 'हीरामंडी' देखी, लेकिन पसंद नहीं आई.