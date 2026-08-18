5 दिन तक घर में पड़ा रहा मशहूर संगीतकार का शव, बदबू आई तो पुलिस ने तोड़ा दरवाजा

दिल्ली के गोविंदपुरी एक्सटेंशन इलाके में मशहूर संगीतकार रवि डे का शव उनके किराए के मकान में करीब पांच दिनों तक पड़ा रहा. शव से बदबू आने पर पड़ोसियों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को खबर दी.
खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई. पुलिस ने घर से रवि डे का शव बरामद किया.
बताया जा रहा है कि रवि डे गोविंदपुरी एक्सटेंशन में एक किराए के मकान में अकेले रहते थे. उनकी मौत के बाद कई दिनों तक किसी घरवालों ने उनकी सुध नहीं ली. शव लंबे समय तक घर के अंदर पड़े रहने के कारण सड़ने लगा था.
लेकिन 14 अगस्त को जब मकान से बदबू आने लगी तो, स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर का ताला तोड़कर अंदर घुसी. वहां का नजारा देखकर सभी दंग रह गए. अंदर रवि डे का शव पड़ा मिला, जो काफी हद तक सड़ चुका था और उसमें कीड़े भी लगने लगे थे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जांच के बाद 16 अगस्त को शव का पोस्टमार्टम कराया गया.
Delhi: The body of renowned musician Ravi Dey remained at his rented house in Govindpuri Extension, under the Kalkaji police station area, for five days. The body began to emit a foul smell as his family members had not arrived. Acting on information from neighbours, police… pic.twitter.com/aLfi5slO31
ये भी बताया जा रहा है कि रवि डे के बेटों ने पुलिस को बताया कि उनका अपने पिता से कोई संबंध नहीं है और वे शव लेने के लिए भी नहीं पहुंचे. हालांकि, बाद में पुलिस अधिकारियों के काफी समझाने के बाद परिजन आगे आए. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव उनके बेटों को सौंप दिया गया.
फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल, इसे सामान्य मौत का मामला माना जा रहा है. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. इससे पहले सोनीपत से भी ऐसा ही एक झकजोर देने वाला मामला सामने आया था. जहां आश्रम में रह रहे बुजुर्ग की मौत के बाद भी उनकी तीन बेटियों में से कोई भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ था. अंतिम सस्कार को वीडियो कॉल पर देखने वाली एक बेटी का एक वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया था.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)