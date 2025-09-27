मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का हुआ एक्सीडेंट, सिर पर लगी चोट, हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती

Punjabi Singer Rajvir Jawanda Injured: पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर राजवीर जवंदा के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है. सिंगर का एक्सीडेंट हो गया है. जवंदा हिमाचल प्रदेश में एक सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत गंभीर है.
Punjabi Singer Rajvir Jawanda Injured: पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर राजवीर जवंदा सड़क हादसे में घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि वह बाइक चला रहे थे और इस दौरान बाइक का नियंत्रण खोने के कारण उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. उनके सिर में गंभीर चोटें आईं. यह दुर्घटना शनिवार को बद्दी (हिमाचल प्रदेश) में उस समय हुई, जब राजवीर जवंदा बाइक से शिमला जा रहे थे.
सिंगर आईसीयू में भर्ती
एक्सीडेंट के बाद राजवीर को प्रारंभिक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई. इसके बाद उन्हें तुरंत मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल वे आईसीयू में हैं. डॉक्टर्स ने उनकी हालत पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर एक पोस्ट में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.
फैंस कर रहे सिंगर के कामना होने की दुआ
उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'पंजाब के युवा पंजाबी गायक राजवीर जवंदा के सड़क दुर्घटना में घायल होने की खबर सुनकर, गुरु साहिब राजवीर को जल्द स्वस्थ करें और वह अपने पंजाबी गायन के माध्यम से पंजाब का गौरव बढ़ाते रहें.' बताया जा रहा है कि कुलविंदर बिल्ला, कंवर ग्रेवाल सहित कई पंजाबी गायक अस्पताल में पहुंच चुके हैं.
इंस्टाग्राम पर 24 लाख फॉलोअर्स
राजवीर जवंदा के इंस्टाग्राम पर 24 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. यहां पर वह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की अपडेट फैंस के साथ साझा करते रहते हैं. म्यूजिक इंडस्ट्री में आने से पहले राजवीर जवंदा पंजाब पुलिस में भी सेवाएं दे चुके हैं. राजवीर ने साल 2014 में अपने संगीत करियर की शुरुआत की. वह अपने गाने 'काली जवंदे दी' से मशहूर हुए थे. उन्होंने 'मिंडो तसीलदारनी' और 'सूबेदार जोगिंदर सिंह' सहित कई फिल्मों में अभिनय भी किया. उनके कुछ लोकप्रिय गीत हैं 'जोर', 'सोहनी', 'रब्ब करके', 'तू दिसदा पैंदा', 'मोरनी', 'धीयां', 'खुश रह कर', और 'जोगिया'. राजवीर फिलहाल अपने परिवार के साथ मोहाली में रहते हैं. (इनपुट- एजेंसी)
