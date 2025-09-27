Advertisement
trendingNow12939218
Hindi Newsबॉलीवुड

मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का हुआ एक्सीडेंट, सिर पर लगी चोट, हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती

Punjabi Singer Rajvir Jawanda Injured: पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर राजवीर जवंदा के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है. सिंगर का एक्सीडेंट हो गया है. जवंदा हिमाचल प्रदेश में एक सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत गंभीर है. 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 27, 2025, 08:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का हुआ एक्सीडेंट
पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का हुआ एक्सीडेंट

Punjabi Singer Rajvir Jawanda Injured: पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर राजवीर जवंदा सड़क हादसे में घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि वह बाइक चला रहे थे और इस दौरान बाइक का नियंत्रण खोने के कारण उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. उनके सिर में गंभीर चोटें आईं. यह दुर्घटना शनिवार को बद्दी (हिमाचल प्रदेश) में उस समय हुई, जब राजवीर जवंदा बाइक से शिमला जा रहे थे. 

सिंगर आईसीयू में भर्ती
एक्सीडेंट के बाद राजवीर को प्रारंभिक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई. इसके बाद उन्हें तुरंत मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल वे आईसीयू में हैं. डॉक्टर्स ने उनकी हालत पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर एक पोस्ट में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फैंस कर रहे सिंगर के कामना होने की दुआ 
उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'पंजाब के युवा पंजाबी गायक राजवीर जवंदा के सड़क दुर्घटना में घायल होने की खबर सुनकर, गुरु साहिब राजवीर को जल्द स्वस्थ करें और वह अपने पंजाबी गायन के माध्यम से पंजाब का गौरव बढ़ाते रहें.' बताया जा रहा है कि कुलविंदर बिल्ला, कंवर ग्रेवाल सहित कई पंजाबी गायक अस्पताल में पहुंच चुके हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इंस्टाग्राम पर 24 लाख फॉलोअर्स
राजवीर जवंदा के इंस्टाग्राम पर 24 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. यहां पर वह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की अपडेट फैंस के साथ साझा करते रहते हैं. म्यूजिक इंडस्ट्री में आने से पहले राजवीर जवंदा पंजाब पुलिस में भी सेवाएं दे चुके हैं. राजवीर ने साल 2014 में अपने संगीत करियर की शुरुआत की. वह अपने गाने 'काली जवंदे दी' से मशहूर हुए थे. उन्होंने 'मिंडो तसीलदारनी' और 'सूबेदार जोगिंदर सिंह' सहित कई फिल्मों में अभिनय भी किया. उनके कुछ लोकप्रिय गीत हैं 'जोर', 'सोहनी', 'रब्ब करके', 'तू दिसदा पैंदा', 'मोरनी', 'धीयां', 'खुश रह कर', और 'जोगिया'. राजवीर फिलहाल अपने परिवार के साथ मोहाली में रहते हैं. (इनपुट- एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Rajvir Jawanda

Trending news

'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
kangana ranaut
'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
bareilly violence
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
weather update
दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
'मेरे दिल में काबा है और..', ममता के नेता के गाने से मचा सियासी बवाल
CM Mamata Banerjee
'मेरे दिल में काबा है और..', ममता के नेता के गाने से मचा सियासी बवाल
कंधे पर बस्ता लिए जा रहे थे दलित छात्र, डंडा लेकर आई महिला और...छुआ-छूत का नया VIDEO
Tamil Nadu
कंधे पर बस्ता लिए जा रहे थे दलित छात्र, डंडा लेकर आई महिला और...छुआ-छूत का नया VIDEO
साउथ के इस छोटे राज्य पर AAP की नजर, किया BJP सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान
Goa News In Hindi
साउथ के इस छोटे राज्य पर AAP की नजर, किया BJP सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान
'...तब तक नहीं करेंगे वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव', स्टालिन के मंत्री नासर का बड़ा बयान
Tamil Nadu News In Hindi
'...तब तक नहीं करेंगे वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव', स्टालिन के मंत्री नासर का बड़ा बयान
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
uddhav thackeray
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
Sonam Wangchuk
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
;