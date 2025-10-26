Advertisement
trendingNow12976412
Hindi Newsबॉलीवुड

फेमस सिंगर को नहीं मिल रहा काम, कहा- 'बिना कारण बताए मुझसे छीने प्रोजेक्ट...', फैंस के साथ बयां किया दर्द

Akhil Sachdeva: बॉलीवुड के फेमस सिंगर अखिल सचदेवा ने हाल ही में अपने करियर को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि 'मुझसे कई सारे प्रोजेक्ट्स बिना वजह ही छीन लिए गए, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास कभी नहीं खोया.'

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 26, 2025, 07:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अखिल सचदेवा
अखिल सचदेवा

Akhil Sachdeva: बॉलीवुड गायक अखिल सचदेवा ने इंडस्ट्री की सच्चाई और अपने सामने आ रही चुनौतियों पर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि कई बड़े प्रोजेक्ट और गाने आखिरी समय पर उनसे छीन लिए गए, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास कभी नहीं खोया. अखिल सचदेवा ने बताया कि उनके लिए इंडस्ट्री में काम करना हमेशा आसान नहीं रहा और कई बार उनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट भी आखिरी समय पर हाथ से निकल गए. उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं दी जाती थी, जिससे उन्हें यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में चीजें हमेशा हमारी योजना के मुताबिक नहीं होतीं. 

'मुझे इंडस्ट्री और कुछ लोगों से कई....'
अखिल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि उन्होंने पिछले साल कई मुश्किलों का सामना किया. उन्होंने महसूस किया कि चाहे आप कितनी भी मेहनत करें और खुद को कितना भी तैयार करें, कभी-कभी समय आपके पक्ष में नहीं होता. अखिल सचदेवा ने कहा 'मुझे इंडस्ट्री और कुछ लोगों से कई 'रियलिटी चेक' मिले, जिससे मुझे असली दुनिया की सच्चाई समझ में आई. कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और गाने अचानक मुझसे छीने गए, लेकिन इसके लिए मैंने किसी को दोष नहीं दिया. दुनिया ऐसे ही चलती है और कभी-कभी सिर्फ सही समय का इंतजार करना ही सबसे जरूरी होता है.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मैंने कभी खुद पर विश्वास नहीं खोया...' 
अपने पोस्ट में आगे अखिल ने अपनी मानसिक स्थिति और खुद पर भरोसा बनाए रखने के बारे में लिखा. उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा, 'मैंने कभी खुद पर विश्वास नहीं खोया और हमेशा अपनी मां के आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा को महसूस किया. मैं ब्रह्मांड को बताना चाहता हूं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, मैं हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ता रहूंगा. मैं अपने परिवार, अपनी पत्नी और पिता के लिए हमेशा प्यार और सुरक्षा देने की पूरी कोशिश करता रहूंगा और अपने जीवन के हर पल को संगीत और अपने सपनों के लिए जिऊंगा.' 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बॉलीवुड में कई हिट गानों को सिंगर ने दी आवाज 
अखिल ने 2026 और उससे आगे आने वाले सालों को अपने लिए 'सबसे बेहतरीन समय' बताया और खुद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. उन्होंने लिखा कि वे प्यार, सम्मान और जुनून के साथ दुनिया में सफलता हासिल करेंगे. अपने पोस्ट में उन्होंने हनुमान जी, श्रीराम और अपनी मां को याद किया और उनके लिए अपना प्यार व्यक्त किया. गायक अखिल सचदेवा को बॉलीवुड में कई हिट गानों के लिए जाना जाता है. उनके लोकप्रिय गानों में 'तेरा बन जाऊंगा' और 'हमसफर' शामिल हैं. इसके अलावा, उनके सिंगल्स जैसे 'गल सुन', 'ओ साजना', और 'चन्ना वे' भी काफी पसंद किए गए. वह वेब सीरीज 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' के गाने 'तेरे नाल' के लिए भी जाने जाते हैं, जिसने उनकी पहचान को और मजबूत कर दिया. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Akhil Sachdeva

Trending news

Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
bihar
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
Today Latest Hindi News
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
Budgam By Election
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
53rd CJI
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
ASEAN summit
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
Satara Suicide Case
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
Kerala High Court
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
Kurnool bus fire
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
1770 में जिन 5 भारतीयों से बसा था ये खूबसूरत देश, वहां क्या करेंगे VP, हो गया खुलासा
Seychelles
1770 में जिन 5 भारतीयों से बसा था ये खूबसूरत देश, वहां क्या करेंगे VP, हो गया खुलासा
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
DIG Harcharan Bhullar
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने