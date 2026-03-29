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लाइव कॉन्सर्ट में फैन ने की ऐसी हरकत, बौखला गया सिंगर, गुस्से में स्टेज से शख्स पर थूका, कहा- 'बहन को दहेज में देना...'

Arpit Bala Spits At Fan Video: सिंगर अर्पित बाला ने हैदराबाद में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान बोतल फेंके जाने के बाद गुस्से में फैन पर थूक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और विवाद छिड़ गया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 29, 2026, 04:46 PM IST
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कॉन्सर्ट में फैन की हरकत पर भड़के अर्पित बाला
कॉन्सर्ट में फैन की हरकत पर भड़के अर्पित बाला

Arpit Bala Spits At Fan Video: लाइव शोज और कॉन्सर्ट में सिंगर्स के साथ अक्सर कोई न कोई घटना हो जाती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाता है. अब हाल ही में फेमस सिंगर अर्पित बाला के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, जिसके बाद वह बुरी तरह फंस गए हैं. सोशल मीडिया पर अर्पित का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह ऑडियंस पर थूकते नजर आ रहे हैं.

साल 2025 में सिंगर को मिली पहचान

सिंगर अर्पित बाला साल 2025 में आए गाने 'बरगद' से वायरल हुए थे. हाल ही में शनिवार, 28 मार्च 2026 को वह हैदराबाद के किंगडम क्लब एंड किचन में परफॉर्म कर रहे थे. शो में उनके काफी फैंस मौजूद थे, लेकिन कॉन्सर्ट के दौरान माहौल अचानक तब बिगड़ गया, जब भीड़ में से किसी फैन ने उन पर बोतल फेंक दी. इसके बाद अर्पित अपना आपा खो बैठे और गुस्से में रिएक्ट कर दिया.

देखें वायरल वीडियो

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सिंगर ने गुस्से में कहा, 'इधर देखा...क्या हुआ?'

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में अर्पित स्टेज से ही गुस्से में पूछते हैं कि बोतल किसने फेंकी. जब उन्हें उस शख्स का पता चल जाता है, तो वह गुस्से में उस पर थूक देते हैं और उसे डांटते हैं. इस दौरान भीड़ जोर-जोर से चिल्लाने लग जाती है. सिंगर ने गुस्से में कहा, 'इधर देखा...क्या हुआ?' गाली देते हुए पूछा- 'लगा डर' और बोतल वापस फेंकते हुए बोले- 'ये अपनी बहन की शादी में दहेज में बांट देना.' इसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी से उस शख्स को बाहर निकालने को कहा और फैन की तरफ थूक भी दिया.

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'ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा'

वहीं, इस तनाव भरे पल के बावजूद दर्शकों में कुछ लोग तालियां बजाते हुए देखे गए, जबकि यह झड़प जारी थी. अपनी परफॉर्मेंस फिर से शुरू करने से पहले अर्पित ने दर्शकों को इस तरह के व्यवहार को न दोहराने की चेतावनी दी और साफ कहा कि ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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