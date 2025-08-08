दुबई में था जावेद अली का कॉन्सर्ट, पाकिस्तानी सिंगर संग स्टेज शेयर करने से किया इनकार? बोले- 'मैं हमेशा राष्ट्रीय'
Advertisement
trendingNow12872999
Hindi Newsबॉलीवुड

दुबई में था जावेद अली का कॉन्सर्ट, पाकिस्तानी सिंगर संग स्टेज शेयर करने से किया इनकार? बोले- 'मैं हमेशा राष्ट्रीय'

Javed Ali on Dubai Concert: बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर जावेद अली को लेकर एक खबर सामने आई थी कि दुबई में उनकी कॉन्सर्ट है, जिसमें सिंगर एक पाकिस्तानी सिंगर उस्ताद गुलाम अली खान संग परफॉर्मेंस करने वाले हैं. अब इस मामले पर जावेद ने खुद सफाई दी है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 08, 2025, 09:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जावेद अली
जावेद अली

Javed Ali on Dubai Concert: दो महीने पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को बॉयकॉट किया जा चुका है. ऐसे में बीते दिनों खबर आई थी कि फेमस सिंगर जावेद अली का दुबई में एक कॉन्सर्ट होने वाला है. इस कॉन्सर्ट में जावेद पाकिस्तानी सिंगर उस्ताद गुलाम अली खान साहब संग स्टेज परफॉर्मेंस देने वाले थे. जावेद के फैंस ने इसका काफी विरोध भी किया था, जिसके बाद अब सिंगर की टीम ने इस मामले पर क्लेरिफिकेशन दिया है. 

FWICE ने जावेद अली को याद दिलाया कॉन्सर्ट 
मिड-डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने सिंगर जावेद अली को एक पत्र जारी कर उन्हें याद दिलाया है कि 31 अगस्त को दुबई ओपेरा में उनका भाग लेना सरकार और संगठन द्वारा किसी भी पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम न करने के निर्देश का उल्लंघन है. पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिस कॉन्सर्ट में जावेद अली जाएंगे, उसमें पाकिस्तानी कलाकार उस्ताद गुलाम अली और आमिर गुलाम अली भी प्रस्तुति देंगे. अब, जावेद अली ने उन्हें भेजे गए पत्र पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम नहीं करेंगे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FWICE को लिखे पत्र में जावेद अली ने लिखा कि 'मैं फेडरेशन द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं और चिंताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं. हालांकि, मेरा मानना है कि इस आयोजन की प्रकृति को लेकर गलतफहमी हुई है.' उन्होंने आगे बताया कि टिकट वाले इस कॉन्सर्ट में वे किसी अन्य कलाकार के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे. 'मैं उस्ताद गुलाम अली खान साहब या किसी अन्य पाकिस्तानी कलाकार के साथ स्टेज शेयर नहीं दे रहा हूं. यह एक टिकट वाला गजल और सूफी कॉन्सर्ट है, जो किसी दूसरे देश में आयोजित एक बहु-कलाकार कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न देशों के कलाकार शामिल होंगे. प्रत्येक कलाकार को अलग-अलग परफॉर्मेंस देनी है.

लेटर के एंड में जावेद अली के साइन
सिंगर ने कहा कि उन्होंने इस कॉन्सर्ट से अपना नाम वापस ले लिया है और अब इसमें परफॉर्मेंस नहीं देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि FWICE ने पत्र भेजने से पहले ही मैंने कॉन्सर्ट के बारे में समझ लिया था. आपके पत्र और इस मुद्दे को जिस गंभीरता से बताया गया है, उसे देखते हुए मैंने इस कॉन्सर्ट से हटने का फैसला किया है. एक कलाकार और एक गौरवान्वित भारतीय होने के नाते, मैंने हमेशा राष्ट्रीय मूल्यों का सम्मान किया है और आगे भी करता रहूंगा. मुझे उम्मीद है कि यह स्पष्टीकरण आपकी चिंताओं को दूर करने में मदद करेगा. इसके एंड में जावेद अली का साइन भी है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
काजोल गुप्ता

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Javed Alidubai opera

Trending news

पंजाब में इंडस्ट्री को लगे पंख, ‘आप’ सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगे पंख, ‘आप’ सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
Bengaluru
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
Rahul Gandhi
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
crime
'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
Maharashtra news
हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
PM मोदी-पुतिन के बीच हुई अहम चर्चा, US टैरिफ के खिलाफ प्लान रेडी? आगे क्या होगा
PM Modi
PM मोदी-पुतिन के बीच हुई अहम चर्चा, US टैरिफ के खिलाफ प्लान रेडी? आगे क्या होगा
अमेरिका से हथियार खरीदने पर सरकार ने नहीं लगाई रोक, मंत्रालय ने दावों को बताया झूठा
india
अमेरिका से हथियार खरीदने पर सरकार ने नहीं लगाई रोक, मंत्रालय ने दावों को बताया झूठा
ट्रंप ने अपनी पत्नी को गोल्फ के मौदान में क्यों दफनाया, कैसे हो रहा लाखों का फायदा?
Donald Trump
ट्रंप ने अपनी पत्नी को गोल्फ के मौदान में क्यों दफनाया, कैसे हो रहा लाखों का फायदा?
गजवा-ए-हिंद की साजिश, शमा की गिरफ्तारी से उठा पर्दा... मुनीर का खातून से कनेक्शन?
Shama Parveen
गजवा-ए-हिंद की साजिश, शमा की गिरफ्तारी से उठा पर्दा... मुनीर का खातून से कनेक्शन?
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
mumbai
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
;