दुबई में था जावेद अली का कॉन्सर्ट, पाकिस्तानी सिंगर संग स्टेज शेयर करने से किया इनकार? बोले- 'मैं हमेशा राष्ट्रीय'

Javed Ali on Dubai Concert: दो महीने पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को बॉयकॉट किया जा चुका है. ऐसे में बीते दिनों खबर आई थी कि फेमस सिंगर जावेद अली का दुबई में एक कॉन्सर्ट होने वाला है. इस कॉन्सर्ट में जावेद पाकिस्तानी सिंगर उस्ताद गुलाम अली खान साहब संग स्टेज परफॉर्मेंस देने वाले थे. जावेद के फैंस ने इसका काफी विरोध भी किया था, जिसके बाद अब सिंगर की टीम ने इस मामले पर क्लेरिफिकेशन दिया है.

FWICE ने जावेद अली को याद दिलाया कॉन्सर्ट

मिड-डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने सिंगर जावेद अली को एक पत्र जारी कर उन्हें याद दिलाया है कि 31 अगस्त को दुबई ओपेरा में उनका भाग लेना सरकार और संगठन द्वारा किसी भी पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम न करने के निर्देश का उल्लंघन है. पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिस कॉन्सर्ट में जावेद अली जाएंगे, उसमें पाकिस्तानी कलाकार उस्ताद गुलाम अली और आमिर गुलाम अली भी प्रस्तुति देंगे. अब, जावेद अली ने उन्हें भेजे गए पत्र पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम नहीं करेंगे.

FWICE को लिखे पत्र में जावेद अली ने लिखा कि 'मैं फेडरेशन द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं और चिंताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं. हालांकि, मेरा मानना है कि इस आयोजन की प्रकृति को लेकर गलतफहमी हुई है.' उन्होंने आगे बताया कि टिकट वाले इस कॉन्सर्ट में वे किसी अन्य कलाकार के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे. 'मैं उस्ताद गुलाम अली खान साहब या किसी अन्य पाकिस्तानी कलाकार के साथ स्टेज शेयर नहीं दे रहा हूं. यह एक टिकट वाला गजल और सूफी कॉन्सर्ट है, जो किसी दूसरे देश में आयोजित एक बहु-कलाकार कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न देशों के कलाकार शामिल होंगे. प्रत्येक कलाकार को अलग-अलग परफॉर्मेंस देनी है.

लेटर के एंड में जावेद अली के साइन

सिंगर ने कहा कि उन्होंने इस कॉन्सर्ट से अपना नाम वापस ले लिया है और अब इसमें परफॉर्मेंस नहीं देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि FWICE ने पत्र भेजने से पहले ही मैंने कॉन्सर्ट के बारे में समझ लिया था. आपके पत्र और इस मुद्दे को जिस गंभीरता से बताया गया है, उसे देखते हुए मैंने इस कॉन्सर्ट से हटने का फैसला किया है. एक कलाकार और एक गौरवान्वित भारतीय होने के नाते, मैंने हमेशा राष्ट्रीय मूल्यों का सम्मान किया है और आगे भी करता रहूंगा. मुझे उम्मीद है कि यह स्पष्टीकरण आपकी चिंताओं को दूर करने में मदद करेगा. इसके एंड में जावेद अली का साइन भी है.