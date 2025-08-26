शाहरुख खान को इस सिंगर ने बताया इंडस्ट्री का बादशाह, कहा- 'उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी....'

Sonu Nigam Praises Shahrukh Khan: बॉलीवुड इंडस्ट्री कि किंग खान यानी शाहरुख खान को लोग यू ही पसंद नहीं करते हैं. बल्कि वह अपने बर्ताव से किंग कहलाते हैं. शाहरुख अपने आस-पास रहने वाले हर किसी का ख्याल रखते है और उनकी तारीफ करते है. एक्टर न केवल खुद बल्कि अपने साथ दूसरे लोगों को भी ऊंचा उठते हुए देखना चाहते है. हाल ही में सिंगर सोनू निगम ने शाहरुख खान की तारीफ की.

'शाहरुख कभी पीछे नहीं हटे'

सिंगर सोनू निगम ने हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बारे में खुलकर बात की और उनके प्रति खुशी जाहिर की. शाहरुख के कई मशहूर गानों को अपनी आवाज देने वाले सोनू निगम ने खुलासा किया कि वह एक बेहद खास इंसान हैं और हमेशा दूसरों के काम की तारीख करते हैं और उनकी सराहना करते हैं. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में सिंगरों का जिक्र शायद ही कभी होता है, भले ही दूसरे अपने गानों के लिए पुरस्कार जीतते हों. हालांकि, शाहरुख खान इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद उनकी तारीफ करने और उन्हें श्रेय देने से कभी पीछे नहीं हटे.

फरीदून शहरयार के साथ बातचीत में सोनू निगम ने कहा कि शाहरुख खान बहुत बड़े आदमी है और बहुत खास है. वो भी दिल्ली से ही आए थे. अपने मैदान में तो वो राजा बन गए. उनकी आंखों में दिखेगा आपको कि बंदा पसंद है और सबसे अच्छी बात ये है कि शाहरुख खान से ज्यादा अच्छा व्यवहार करता हुआ मैंने कोई एक्टर देखा नहीं है. शाहरुख खान से अच्छा मैंने विनम्र और मिलनसार तारीफ करने में कोई नहीं देखा. हालांकि आमिर बहुत अच्छे आदमी हैं. आप उनकी आंखों में देख सकते हैं, वो एक मेहनती इंसान हैं और उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने मुख्यधारा के सिनेमा में शाहरुख खान जैसा व्यवहार करने वाला कोई एक्टर नहीं देखा. खासकर ऐसा एक्टर जिसे अहंकार रखने का पूरा हक हो. जब बात विनम्र और प्रशंसा में उदार होने की आती है, तो मैंने शाहरुख खान से बेहतर कोई नहीं देखा. हाल ही में आमिर खान से भी मेरी दोस्ती हुई है और वो एक बेहतरीन इंसान हैं. लेकिन शाहरुख तो सालों से ऐसे ही रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने हमेशा मेरा काम की तारीफ थी. मैं जो कुछ भी हूं सोनू के गानों की वजह से हूं. इतने बड़े आदमी तुम खुद हो यार, तुम्हें क्या जरूरी है? लोग बहुत मुश्किल से क्रेडिट देते हैं किसी को. शाहरुख ने कभी कोई कसर ही नहीं छोड़ी मुझे क्रेडिट देने में. सोनू निगम ने आगे कहा कि वह शाहरुख खान की इस बात की सराहना करते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री में लोग आमतौर पर दूसरों को श्रेय नहीं देते. शाहरुख कभी पीछे नहीं हटे और मैं इसकी सच्ची सराहना करता हूं. क्योंकि मैंने देखा है कि जब दूसरों की सराहना करने की बात आती है, तो लोग कितने छोटे दिल वाले हो सकते हैं. हमारे जैसे गायक गाने गाते हैं और दूसरे उनके लिए पुरस्कार पाते हैं. वे गायक का नाम तक नहीं लेते, यही सच्चाई है.