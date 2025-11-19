Advertisement
trendingNow13010693
Hindi Newsबॉलीवुड

252 करोड़ के ड्रग्स केस में ओरी को समन, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की बढ़ी मुश्किलें, 20 नवंबर को पेश होने का नोटिस

Orry Summoned By Mumbai Police: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी को मुंबई पुलिस ने समन भेजा है. मुंबई के 252 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले में एंटी नारकोटिक्स सेल ने 20 नवंबर 2025 को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है. 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 19, 2025, 10:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ओरी
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ओरी

Orry Summoned By Mumbai Police: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवात्रामणि उर्फ ओरी को मुंबई पुलिस ने समन भेजा है. मुंबई के 252 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले में एंटी नारकोटिक्स सेल ने ओरी को समन जारी किया है. पुलिस ने ओरी को 20 नवंबर 2025 दिन गुरुवार को 10 बजे एंटी नारकोटिक्स सेल के घाटकोपर यूनिट के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है. 

'यह समन जांच का हिस्सा'
अधिकारियों के मुताबिक, यह समन जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें ओरी से उन दावों और जानकारी को लेकर पूछताछ की जाएगी, जो मुख्य आरोपी सोहेल उर्फ लविश शेख ने अपनी पूछताछ में किए थे. पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी भी हाई-प्रोफाइल व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं हुए हैं और यह कदम केवल तथ्यों की पुष्टि करने के लिए उठाया गया है. जांच टीम यह समझना चाहती है कि आरोपी द्वारा बताए गए समय और स्थानों पर ओरी की मौजूदगी का कोई तथ्यात्मक आधार है या नहीं. इसके अलावा, शेख के दावों में जिन रेव पार्टियों का उल्लेख था, उनमें ओरी की कथित मौजूदगी का कौन-सा पक्ष सही है और कौन-सा नहीं, इसकी पुष्टि करना इस पूछताछ का मकसद होगा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'बयान तभी मायने जब कोई ठोस सबूत हो'
पुलिस अधिकारियों का मानना है कि हाई-प्रोफाइल जांचों में किसी भी बयान को तभी माना जाता है जब उसके पीछे ठोस इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी सबूत हों, इसलिए ओरी को समन भेजना सामान्य जांच प्रक्रिया का हिस्सा है. यह पूरा मामला फरवरी 2024 में तब शुरू हुआ था जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक महिला को 741 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) के साथ गिरफ्तार किया था. पूछताछ में महिला ने सांगली स्थित एक केमिकल फैक्ट्री का नाम बताया. जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें 122.5 किलो एमडी और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपयों में आंकी गई. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ड्रग्स नेटवर्क केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं 
इस बरामदगी के बाद पुलिस को पता चला कि यह ड्रग्स नेटवर्क केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना तक फैला हुआ है. जांच में यह भी सामने आया कि यह नेटवर्क फरार ड्रग माफिया सलीम डोला के इशारों पर चलता था, जो कथित रूप से दाऊद इब्राहिम सिंडिकेट से जुड़ा बताया जाता है. इस केस में गिरफ्तार प्रमुख आरोपी सोहेल शेख को पुलिस इस पूरे रैकेट का कोऑर्डिनेटर मानती है. उस पर आरोप है कि वह फैक्ट्रियों, पेडलर्स और सप्लाई चेन को जोड़ने का काम करता था. शेख ने पूछताछ में दावा किया कि वह भारत और विदेश में रेव पार्टियों का आयोजन करता था और इन्हीं में ड्रग्स की सप्लाई होती थी. उसने कुछ हाई-प्रोफाइल नाम भी लिए, जिनकी जांच अब पुलिस कर रही है. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

orryOrhan Awatramani

Trending news

महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
Mahayuti
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
India-Afghanistan relations
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
anmol bishnoi
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
mumbai
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
weather update
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
Arvind Kejriwal News
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
PM Kisan Samman Nidhi
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
Delhi blast
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
Delhi blast
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
Trump Jr News
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर