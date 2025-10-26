Advertisement
trendingNow12976492
Hindi Newsबॉलीवुड

'आई एम सॉरी...', बर्थडे पर समय रैना को हुआ बड़ा पछतावा, स्टोरी शेयर कर इन लोगों से क्यों मांगी माफी

Samay Raina Birthday: फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन और बंद हो चुके शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को होस्ट करने वाले समय रैना को अपने बर्थडे पर बड़ा अफसोस हुआ है. उन्होंने इस खास दिन पर विकलांग वाले चुटकुलों पर माफी मांगी है और अधिक सतर्क रहने का वादा किया है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 26, 2025, 09:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना
स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना

Samay Raina Birthday: फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना इन दिनों भारत के सबसे चर्चित में से एक बने हुए हैं. समय रैना उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे, जब अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में अश्लीलता को बढ़ावा देने के चलते उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी.  इसके बाद समय को कोर्ट ने भी जमकर फटकार लगाई थी. कानूनी पचड़े में फंसने के बाद अब समय रैना ने अपने जन्मदिन पर विकलांग लोगों से माफी मांगी है.       

समय ने जताया अफसोस 
स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना ने विकलांग लोगों का मजाक उड़ाते हुए उन पर असंवेदनशील कमेंट्स किए थे. उन्हें कोर्ट ने भी इस मामले पर माफी मांगने के लिए कहा था. अपने जन्मदिन के मौके पर समय ने दिव्यांगजनों से माफी मांगते हुए अफसोस जताया है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

समय ने जताया अफसोस 
स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना ने विकलांग लोगों का मजाक उड़ाते हुए उन पर असंवेदनशील कमेंट्स किए थे. उन्हें कोर्ट ने भी इस मामले पर माफी मांगने के लिए कहा था. अपने जन्मदिन के मौके पर समय ने दिव्यांगजनों से माफी मांगते हुए अफसोस जताया है. सोशल मीडिया पर समय का माफी मांगने वाला पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने आगे लिखा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसने रैना और चार अन्य सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों को असंवेदनशील चुटकुलों के लिए बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया. आज मेरा जन्मदिन है और केवल अपना जन्मदिन मनाने के बजाय, मैं इस दिन का इस्तेमाल विकलांग लोगों से माफी मांगने के लिए करना चाहता हूं.”

समय ने आगे लिखा कि हम आगे और अधिक सतर्क रहेंगे और समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे. आगे बढ़ते हुए हम ज्यादा सतर्क रहेंगे और कम्यूनिटी के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे. आप सभी की ताकत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है. आदर और कृतज्ञता के साथ, समय, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर, निशांत तंवर.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

standup comedianSamay Raina

Trending news

Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
bihar
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
Today Latest Hindi News
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
Budgam By Election
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
53rd CJI
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
ASEAN summit
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
Satara Suicide Case
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
Kerala High Court
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
Kurnool bus fire
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
1770 में जिन 5 भारतीयों से बसा था ये खूबसूरत देश, वहां क्या करेंगे VP, हो गया खुलासा
Seychelles
1770 में जिन 5 भारतीयों से बसा था ये खूबसूरत देश, वहां क्या करेंगे VP, हो गया खुलासा
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
DIG Harcharan Bhullar
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने