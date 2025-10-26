'आई एम सॉरी...', बर्थडे पर समय रैना को हुआ बड़ा पछतावा, स्टोरी शेयर कर इन लोगों से क्यों मांगी माफी

Samay Raina Birthday: फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन और बंद हो चुके शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को होस्ट करने वाले समय रैना को अपने बर्थडे पर बड़ा अफसोस हुआ है. उन्होंने इस खास दिन पर विकलांग वाले चुटकुलों पर माफी मांगी है और अधिक सतर्क रहने का वादा किया है.
Trending Photos
Samay Raina Birthday: फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना इन दिनों भारत के सबसे चर्चित में से एक बने हुए हैं. समय रैना उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे, जब अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में अश्लीलता को बढ़ावा देने के चलते उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी. इसके बाद समय को कोर्ट ने भी जमकर फटकार लगाई थी. कानूनी पचड़े में फंसने के बाद अब समय रैना ने अपने जन्मदिन पर विकलांग लोगों से माफी मांगी है.
समय ने जताया अफसोस
स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना ने विकलांग लोगों का मजाक उड़ाते हुए उन पर असंवेदनशील कमेंट्स किए थे. उन्हें कोर्ट ने भी इस मामले पर माफी मांगने के लिए कहा था. अपने जन्मदिन के मौके पर समय ने दिव्यांगजनों से माफी मांगते हुए अफसोस जताया है.
समय ने जताया अफसोस
स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना ने विकलांग लोगों का मजाक उड़ाते हुए उन पर असंवेदनशील कमेंट्स किए थे. उन्हें कोर्ट ने भी इस मामले पर माफी मांगने के लिए कहा था. अपने जन्मदिन के मौके पर समय ने दिव्यांगजनों से माफी मांगते हुए अफसोस जताया है. सोशल मीडिया पर समय का माफी मांगने वाला पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने आगे लिखा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसने रैना और चार अन्य सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों को असंवेदनशील चुटकुलों के लिए बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया. आज मेरा जन्मदिन है और केवल अपना जन्मदिन मनाने के बजाय, मैं इस दिन का इस्तेमाल विकलांग लोगों से माफी मांगने के लिए करना चाहता हूं.”
समय ने आगे लिखा कि हम आगे और अधिक सतर्क रहेंगे और समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे. आगे बढ़ते हुए हम ज्यादा सतर्क रहेंगे और कम्यूनिटी के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे. आप सभी की ताकत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है. आदर और कृतज्ञता के साथ, समय, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर, निशांत तंवर.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.