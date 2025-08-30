राम चरण संग स्क्रीन शेयर कर टूटा एक्ट्रेस का दिल, अचानक छोड़ दी फिल्म इंडस्ट्री, आखिर ऐसा क्या हुआ?
राम चरण संग स्क्रीन शेयर कर टूटा एक्ट्रेस का दिल, अचानक छोड़ दी फिल्म इंडस्ट्री, आखिर ऐसा क्या हुआ?

Actress Quit Film Industry: हाल ही में एक मशहूर एक्ट्रेस ने राम चरण की फिल्म से जुड़ा एक बड़ा खुलासा, जिसने सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने बताया फिल्म में उनका रोल वैसा नहीं निकला जैसा उन्होंने सोचा था. हालांकि, इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 30, 2025, 10:51 AM IST
Actress Kamalinee Mukherjee Quit Film Industry: हम यहां 41 साल की कमलिनी मुखर्जी की बात कर रहे हैं, जो साउथ फिल्मों की जानी-मानी एक्ट्रेस रही हैं. उन्होंने 'आनंद', 'गोदावरी', 'हैप्पी डेज' और 'गम्यम' जैसी हिट फिल्मों में काम कर अपनी पहचान बनाई. साल 2014 में उन्होंने राम चरण और काजल अग्रवाल के साथ 'गोविंदुडु आंदरिवाडेले' फिल्म में अहम किरदार निभाया था. इस फिल्म के बाद कमलिनी अचानक तेलुगु फिल्मों से दूर हो गईं. 

उस वक्त फैंस को समझ नहीं आया कि उन्होंने फिल्मों से किनारा क्यों कर लिया? हाल ही में उन्होंने खुद इस बारे में खुलकर बात की. दरअसल, कमलिनी मुखर्जी ने एक पॉडकास्ट चैनल पर बात करते हुए बताया कि वे 'गोविंदुडु आंदरिवाडेले' में अपने रोल से काफी आहत हुई थीं. उन्होंने बताया कि फिल्म की टीम और को-स्टार्स सभी बेहद अच्छे थे, लेकिन उनका किरदार वैसा नहीं निकला जैसा उन्होंने सोचा था. शूटिंग के दौरान उन्हें लगा कि उनका रोल दमदार होगा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या मोड़ा था तेलुगु फिल्मों से मुंह?

लेकिन फिल्म रिलीज के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी. इसी के चलके उन्होंने कुछ समय के लिए तेलुगु फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला किया. कमलिनी ने बताया कि ये किसी झगड़े या नाराजगी की वजह से नहीं था. सेट पर सभी लोग काफी सपोर्टिव थे और माहौल भी अच्छा था. लेकिन जब उन्होंने पर्दे पर अपना किरदार देखा तो लगा कि उसका असर वैसा नहीं पड़ा जैसा उम्मीद की थी. इस वजह से उन्हें पर्सनली दुख पहुंचा और उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लेने का फैसला किया. 

अपन किरदार से नहीं थी संतुष्ट

वे चाहती थीं कि उनका किरदार यादगार बने, लेकिन स्क्रीन पर वैसा असर नहीं दिखा. एक्ट्रेस ने बताया कि कई बार कलाकार को लगता है कि कोई सीन बहुत अच्छा बना है, लेकिन एडिटिंग और डायरेक्शन के बाद उसका इंपैक्ट कम हो जाता है. ये सब चीजें कलाकार को पहले से नहीं बताई जातीं. कमलिनी ने माना कि उनका एक्सपीरियंस पूरी तरह पर्सनली था और उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया. बस, वो अंदर से आहत हो गई थीं. इसी वजह से उन्होंने तेलुगु फिल्मों से दूरी बना ली. 

शादी के बाद पूरी तरह से छोड़ी इंडस्ट्री 

ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था लेकिन जरूरी था. तेलुगु फिल्मों से दूर होने के बाद भी कमलिनी ने एक्टिंग पूरी तरह नहीं छोड़ी. साल 2016 में उन्होंने तमिल फिल्म 'इरैवी' में काम किया और उसी साल मलयालम सुपरहिट 'पुलिमुरुगन' का हिस्सा भी बनीं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और उन्हें मलयालम दर्शकों का खूब प्यार मिला. हालांकि, इसके बाद उन्होंने शादी कर ली और धीरे-धीरे फिल्मों से पीछे हट गईं. शादी के बाद वे अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान देने लगीं.

