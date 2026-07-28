'महारानी' बनकर फिर लौटेंगी हुमा कुरैशी, सीजन 5 में भी गूंजेगी रानी भारती की हुंकार; बर्थडे पर दिया बड़ा सरप्राइज

Huma Qureshi Maharani Season 5: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इन दिनों अलग-अलग वजहों से चर्चा में बनी हुई हैं. एक तरफ उनकी पर्सनल लाइफ चर्चा में है तो दूसरी ओर, इस महीने की शुरुआत में एक्ट्रेस की फिल्म 'बेबी डू डाई डू' रिलीज हुई, जिसे दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. हुमा अपने किरदार और एक्टिंग से दर्शकों को इंप्रेस करने में सफल रहीं. इस फिल्म में हुमा कुरैशी एक मूक-बधिर कॉन्ट्रैक्ट किलर 'बेबी करमरकर' के किरदार में नजर आईं.
हुमा कुरैशी की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाई, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया. अब अपने जन्मदिन के मौके पर हुमा ने अपने फैंस को जबरदस्त सरप्राइज दिया है. एक्ट्रेस ने अपनी हिट वेब सीरीज 'महारानी' के पांचवें सीजन का ऐलान कर दिया है.
हुमा कुरैशी ने इंस्टाग्राम पर 'महारानी' स्वेटशर्ट में अपनी तस्वीर शेयर कर 'सीजन 5 शुरू' लिखकर फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है. रानी भारती के रूप में उनकी वापसी एक बड़े राजनीतिक घमासान का संकेत है. पिछले सीजन की अपार सफलता के बाद दर्शक रानी भारती के निडर अंदाज को फिर से देखने के लिए बेताब थे. हुमा की पोस्ट ने साफ कर दिया है कि सीरीज अब विकास के अगले चरण में है.
बता दें कि अब तक इस पॉपुलर सीरीज के चार सीजन आ चुके हैं और चारों को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. अब हुमा कुरैशी एक बार फिर रानी भारती के किरदार में नजर आएंगी. यह किरदार अपनी हिम्मत, मजबूत इरादों और सत्ता तक पहुंचने के संघर्ष के चलते दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है.
हुमा फिलहाल 'बेबी डू डाई डू' की सफलता का आनंद ले रही हैं. इसके अलावा, वह 'पूजा मेरी जान' में एक वकील और फिल्म 'टॉक्सिक' में एलिजाबेथ के दमदार किरदार में नजर आएंगी. बता दें कि फिलहाल 'महारानी' सीजन 5 की आधिकारिक रिलीज डेट शेयर नहीं की गई है, लेकिन आगामी महीनों में कहानी और कास्ट पर और भी खुलासे होने की उम्मीद है.