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'महारानी' बनकर फिर लौटेंगी हुमा कुरैशी, सीजन 5 में भी गूंजेगी रानी भारती की हुंकार; बर्थडे पर दिया बड़ा सरप्राइज

Huma Qureshi Maharani Season 5: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी अब 'महारानी 5' के साथ दर्शकों के बीच वापसी करने को तैयार हैं. अपने जन्मदिन के मौके पर एक्ट्रेस ने अपनी हिट सीरीज के पांचवें सीजन का ऐलान किया, जिसे सुन फैंस की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 28, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:54 PM IST
'महारानी' बनकर फिर लौटेंगी हुमा कुरैशी, सीजन 5 में भी गूंजेगी रानी भारती की हुंकार; बर्थडे पर दिया बड़ा सरप्राइज

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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