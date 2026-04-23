Advertisement
trendingNow13190294
Hindi Newsबॉलीवुडबच्चों के नाम पर ट्रोल हुए यूट्यूबर अरमान मलिक, पत्नी पायल ने दिया ट्रोलर्स को करारा जवाब, बोली- हिंदू-मुस्लिम कुछ नहीं....

बच्चों के नाम पर ट्रोल हुए यूट्यूबर अरमान मलिक, पत्नी पायल ने दिया ट्रोलर्स को करारा जवाब, बोली- 'हिंदू-मुस्लिम कुछ नहीं....'

Payal Malik On Trolling: फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक का परिवार बच्चों के मुस्लिम नाम रखने पर ट्रोल हो रहा है. पायल मलिक ने सामने आकर ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है और बच्चों को बद्दुआ न देने की नसीहत दी है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 23, 2026, 09:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच्चों के नाम पर ट्रोल हुए यूट्यूबर अरमान मलिक, पत्नी पायल ने दिया ट्रोलर्स को करारा जवाब, बोली- 'हिंदू-मुस्लिम कुछ नहीं....'

Armaan Malik Troll: मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक और उनका परिवार किसी न किसी वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में बना रहता है. अरमान ने दो शादियां की हैं और वह अपनी दोनों पत्नियों और 5 बच्चों के साथ खुशी से रह रहे हैं, लेकिन अरमान अपनी दो शादियों को लेकर अक्सर ट्रोल होते रहते हैं. इन दिनों अरमान मलिक अपने बच्चों के नाम की वजह से ट्रोल हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अरमान मलिक ने अपने बच्चों के नाम सिर्फ दिखाने के लिए हिंदू रखे हैं, जबकि असल डॉक्यूमेंट्स में आज भी बच्चों के नाम मुस्लिम हैं. लोगों के इन आरोपों का जवाब अब अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक ने दिया है.

पायल मलिक ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में उन सभी लोगों को जवाब दिया है, जो उन्हें और अरमान को बच्चों के नाम की वजह से ट्रोल कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने दावा किया था कि इन लोगों ने अपने चारों बच्चों के नाम डॉक्यूमेंट्स में मुस्लिम रखे हैं और हिंदुओं को खुश करने के लिए घर में हिंदू भगवानों के नाम रखे हैं. चीकू ही बच गया क्योंकि वह दूसरी शादी से पहले पैदा हुआ था. इसी वजह से उसका नाम पहले से ही मुस्लिम रखा गया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ट्रोलर्स को पायल मलिक ने दिया जवाब

इस यूजर को पायल मलिक ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि हमें जो भी नाम पसंद आए, हमने अपने बच्चों के वही नाम रखे. डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम है और घर में किस नाम से बुलाते हैं, यह क्लियर करने की हमें जरूरत नहीं है. हमें जो नाम पसंद आए हैं, जैसे कि जैद, अयान, तूबा, कृष्णा, कियारा और पृथ्वी, हमने वही रखे हैं. हिंदू-मुस्लिम कुछ नहीं है. भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है. ऊपर वाला सबको एक जैसा बनाता है, तो हम बांटने वाले कौन होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पायल ने दी बच्चों से दूर रहने की नसीहत

इसके बाद पायल ने रिश्तेदारों के बारे में भी बात की. वह बताती हैं कि उनके माता-पिता और भाई-बहन नहीं हैं, इसलिए उन्हें रिश्तों की अहमियत पता है. पायल ने सबको नसीहत दी कि कोई भी इंसान अपनी रिश्तेदारी खराब न करे और सोशल मीडिया पर जहर फैलाना बंद कर दे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Armaan malikpayal malik

Trending news

'क्या ये दलील बंगाल में संवैधानिक संकट को लेकर है...,' I-PAC रेड को लेकर SC का सवाल
Mamata Banerjee
'क्या ये दलील बंगाल में संवैधानिक संकट को लेकर है...,' I-PAC रेड को लेकर SC का सवाल
ध्रुवीकरण, SIR या एंटी इनकम्बेंसी...बंगाल में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के क्या हैं मायने?
West Bengal Election 2026
ध्रुवीकरण, SIR या एंटी इनकम्बेंसी...बंगाल में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के क्या हैं मायने?
पंजाब में हेल्थ कार्ड रजिस्ट्रेशन 40 लाख से ज्यादा, CM हेल्थ स्कीम से लोगों को राहत
Punjab
पंजाब में हेल्थ कार्ड रजिस्ट्रेशन 40 लाख से ज्यादा, CM हेल्थ स्कीम से लोगों को राहत
भेजते थे गंदे Whatsapp मैसेज, रखे अश्लील पासवर्ड्स, TCS नासिक मामले में नए खुलासे
TCS nashik case
भेजते थे गंदे Whatsapp मैसेज, रखे अश्लील पासवर्ड्स, TCS नासिक मामले में नए खुलासे
भारतीय यात्रियों के लिए गुड न्यूज, फ्रांस एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा जरूरत नहीं
visa
भारतीय यात्रियों के लिए गुड न्यूज, फ्रांस एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा जरूरत नहीं
शांत लहर, बड़ा तूफान... क्या बंगाल में ममता युग ढलान पर है? साफ नजर आ रही बेचैनी
West Bengal
शांत लहर, बड़ा तूफान... क्या बंगाल में ममता युग ढलान पर है? साफ नजर आ रही बेचैनी
दक्षिण का 'द्रविड़' दुर्ग:अन्‍ना की विदाई और अम्‍मा की शपथ;भविष्‍य देखतीं वो दीवारें
Tamil Nadu
दक्षिण का 'द्रविड़' दुर्ग:अन्‍ना की विदाई और अम्‍मा की शपथ;भविष्‍य देखतीं वो दीवारें
VIDEO: मारा-पीटा, खेतों में भागकर बचानी पड़ी जान, बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला
subhendu Sarkar
VIDEO: मारा-पीटा, खेतों में भागकर बचानी पड़ी जान, बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला
झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची...वोटिंग के दिन बंगाल में बोले मोदी, 4 मई को मिठाई बंटेगी
West Bengal Assembly Election 2026
झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची...वोटिंग के दिन बंगाल में बोले मोदी, 4 मई को मिठाई बंटेगी
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!