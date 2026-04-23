बच्चों के नाम पर ट्रोल हुए यूट्यूबर अरमान मलिक, पत्नी पायल ने दिया ट्रोलर्स को करारा जवाब, बोली- 'हिंदू-मुस्लिम कुछ नहीं....'

Armaan Malik Troll: मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक और उनका परिवार किसी न किसी वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में बना रहता है. अरमान ने दो शादियां की हैं और वह अपनी दोनों पत्नियों और 5 बच्चों के साथ खुशी से रह रहे हैं, लेकिन अरमान अपनी दो शादियों को लेकर अक्सर ट्रोल होते रहते हैं. इन दिनों अरमान मलिक अपने बच्चों के नाम की वजह से ट्रोल हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अरमान मलिक ने अपने बच्चों के नाम सिर्फ दिखाने के लिए हिंदू रखे हैं, जबकि असल डॉक्यूमेंट्स में आज भी बच्चों के नाम मुस्लिम हैं. लोगों के इन आरोपों का जवाब अब अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक ने दिया है.

पायल मलिक ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में उन सभी लोगों को जवाब दिया है, जो उन्हें और अरमान को बच्चों के नाम की वजह से ट्रोल कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने दावा किया था कि इन लोगों ने अपने चारों बच्चों के नाम डॉक्यूमेंट्स में मुस्लिम रखे हैं और हिंदुओं को खुश करने के लिए घर में हिंदू भगवानों के नाम रखे हैं. चीकू ही बच गया क्योंकि वह दूसरी शादी से पहले पैदा हुआ था. इसी वजह से उसका नाम पहले से ही मुस्लिम रखा गया है.

ट्रोलर्स को पायल मलिक ने दिया जवाब

इस यूजर को पायल मलिक ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि हमें जो भी नाम पसंद आए, हमने अपने बच्चों के वही नाम रखे. डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम है और घर में किस नाम से बुलाते हैं, यह क्लियर करने की हमें जरूरत नहीं है. हमें जो नाम पसंद आए हैं, जैसे कि जैद, अयान, तूबा, कृष्णा, कियारा और पृथ्वी, हमने वही रखे हैं. हिंदू-मुस्लिम कुछ नहीं है. भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है. ऊपर वाला सबको एक जैसा बनाता है, तो हम बांटने वाले कौन होते हैं.

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पायल ने दी बच्चों से दूर रहने की नसीहत

इसके बाद पायल ने रिश्तेदारों के बारे में भी बात की. वह बताती हैं कि उनके माता-पिता और भाई-बहन नहीं हैं, इसलिए उन्हें रिश्तों की अहमियत पता है. पायल ने सबको नसीहत दी कि कोई भी इंसान अपनी रिश्तेदारी खराब न करे और सोशल मीडिया पर जहर फैलाना बंद कर दे.