रणवीर इलाहाबादिया की Ex गर्लफ्रेंड ने खोले राज! निक्की शर्मा ने शेयर की प्राइवेट चैट, स्क्रीनशॉट से मचा बवाल, लिखा- 'मैं शादी और बच्चे नहीं कर सकता...'

Ranveer Allahbadia Ex Nikki Sharma: रणवीर इलाहाबादिया की लव लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. बीयरबाइसेप्स के नाम से फेमस यूट्यूबर और पॉडकास्टर ने हाल ही में हिंट दिया कि वह एक्ट्रेस निक्की शर्मा से ब्रेकअप के कुछ महीने बाद इन्फ्लुएंसर जूही भट्ट के साथ एक नए रिश्ते में हैं. रणवीर ने दिवाली 2025 के सेलिब्रेशन के दौरान इंस्टाग्राम पर अपने रोमांस के बारे में हिंट दिया. उन्होंने सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन पर्दे के पीछे चल रहे ड्रामे का इशारा जरूर किया.

एक्स-गर्लफ्रेंड निक्की शर्मा ने शेयर की प्राइवेट चैट

रणवीर इलाहाबादिया के अपने नए रिश्ते की पुष्टि करने के बाद उनकी एक्स गर्लफ्रेंड निक्की शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक दोस्त के साथ हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट अपनी स्टोरी पर शेयर किया. इस बातचीत में उन्होंने बिना किसी का नाम लिए बीते अनुभवों को शेयर करते हुए लिखा कि रणवीर कुछ महीनों तक आकर्षक रहेंगे, फिर दावा करेंगे कि 'आघात' के कारण वह शादी नहीं कर सकते या बच्चे पैदा नहीं कर सकते.

'कभी शादी नहीं कर सकते'

आगे चैट में लिखा था, 'हालांकि मैं हिल गई हूं. हमेशा दिखावा करती रहती हूं. वह कुछ महीनों तक अच्छा रहेगा और फिर कहेगा, ओह हां, मैं सदमे में हूं, मैं कभी शादी नहीं कर पाऊंगा या बच्चे पैदा नहीं कर पाऊंगा.' इंस्टाग्राम पर रणवीर ने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, 'हैप्पी दिवाली. इस साल एक बड़े आदमी वाली दिवाली मना रहा हूं. पहली बार मैंने अपने घर को सजाया है, किसी दैवीय कृपा का शुक्रिया. जिंदगी तब अच्छी लगती है जब आप अपने दिन की शुरुआत लाइव रसराज जी महाराज बजरंग बाण से करते हैं और अंत 1960 के दशक के मधुर संगीत के साथ.'

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ ही देर बाद, जूही भट्ट ने रणवीर की पोस्ट में दिखाई गई फूलों की रंगोली जैसी ही एक तस्वीर शेयर की, साथ में गुलाबी गुलाबों का एक गुलदस्ता भी था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि दोनों ने साथ में त्योहार मनाया. फैन्स ने देखा कि दोनों इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करते हैं, जिससे डेटिंग की अटकलों को बल मिला.

निक्की शर्मा के साथ रिलेशनशिप में थे रणवीर

बता दें कि रणवीर पहले एक्ट्रेस निक्की शर्मा के साथ रिलेशनशिप में थे. हालांकि वह अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें पोस्ट करते थे, लेकिन उन्होंने उनके चेहरे को सूरजमुखी वाले इमोजी से लगाकर उनकी पहचान छिपा रखी थी. उनके ब्रेकअप की अफवाह तब फैलने लगीं जब रणवीर ने निक्की को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया.

इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड को लेकर घिरे थे विवादों में

इस साल की शुरुआत में रणवीर समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड के बाद विवादों में घिर गए थे. इस एपिसोड में उन्होंने एक कंटेस्टेंट से पूछा था कि 'क्या आप जिंदगी भर अपने माता-पिता को सेक्स करते देखना पसंद करेंगे या एक बार शामिल होकर इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे?' इस सवाल पर हंगामा मच गया और उनके समय रैना और पैनल के अन्य सदस्यों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं. बाद में रणवीर ने अधिकारियों के सामने इस मुद्दे को उठाया और एक बयान जारी कर अपनी गलती स्वीकार की, माफी मांगी और भविष्य में और अधिक सावधानी बरतने का वादा किया.