नहाते वक्त यूट्यूबर का वीडियो बना बैठीं पत्नी, बाथरूम तक ले गई कैमरा; भड़के यूजर्स बोले- 'ये कैसा कंटेंट?'

Sourav bathing video viral: यूट्यूबर सौरभ जोशी आज एक यूथ आइकन बन चुके हैं. महज 25 साल की उम्र में सौरभ जोशी एक सेलिब्रिटी की लाइफ जीते हैं. आए दिन उनके व्लॉग वायरल हो जाते हैं. वो जो भी करते हैं, एक ट्रेंड बन जाता है. उनके सभी कंटेंट पर मिलियन में व्यूज है. अब उनकी पत्नी अवंतिका उनके साथ शूट करती हैं. हालांकि, आज यूट्यूबर किसी ट्रेंड के बनाने के बारे में बात नहीं करेंगे. बल्कि, आज वो अपने एक वीडियो को लेकर खूब ट्रोल हो रहे हैं.
दरअसल, हाल ही में सौरभ ने यूट्यूब पर नया वीडियो शेयर किया. इस पोस्ट में उनकी पत्नी अवंतिका की हरकत देखकर फैंस भड़क गए. उन्होंने उनकी क्लास लगा दी. दरअसल, अवंतिका ने सौरभ को नहाते हुए कैप्चर किया था.
व्लॉग के शुरू में देखने को मिलता है कि सौरभ और अवंतिका ने एक दूसरे के साथ पॉज (रोकने) गेम खेल रहे हैं. ऐसे में दोनों एक दूसरे को किसी भी मोमेंट में पॉज और फ्री कर रहे थे. ये चैलेंज काफी मजेदार लग रहा था. यूं तो वीडियो पहले ही शूट हो चुका था, लेकिन सौरभ ने इसे आज पोस्ट किया.
वीडियो शूट करते-करते अवंतिका ने सौरभ को नहाते हुए रिकॉर्ड कर लिया. इस वीडियो में साफ सुनाई देता है कि सौरभ ने उनसे कहते हैं कि वो नहाकर बाथरूम से बाहर आते हैं तब इस चैलेंज को शुरू करेंगे. लेकिन मानी नहीं और ये सब रिकॉर्ड कर लिया. इसमें सौरभ साफ नहाते हुए नजर आ रहे हैं. उनकी पूरी बॉडी पर साबुन भी लगा हुआ है. सौरभ भी अवंतिका की इस हरकत से हैरान हो जाते हैं. वहीं, सौरभ ने ये सब ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया. इसके बाद से सोशल मीडिया यूजर्स उनकी खूब क्लास लगा रहे हैं.
भड़के यूजर्स बोले- 'ये कैसा कंटेंट?'
सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि व्यूज पाने के लिए अब ये बाथरूम तक कैमरा लेकर पहुंच गए हैं. एक यूजर ने लिखा ये बहुत खराब कंटेंट है. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये कैसा कंटेट है, अब व्यूज के लिए बाथरूम में भी पहुंच जाओगे?' वहीं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है ये वीडियो स्क्रिप्टेड हो. शायद सौरभ किसी शैम्पू और साबुन का प्रोमोशन कर रहे हो.
उत्तराखंड के रहने वाले सौरभ जोशी के पिता लगभग 20 साल पहले अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हरियाणा के हिसार में बस गए थे. यूट्यूबर ने पड़ाई हिसार के हांसी में ही की थी. पिता एक साधारण से से पेंटर थे, ऐसे में उनकी आर्थिक बहुत अच्छी नहीं थी. सौरभ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता को लोगों के घरों में रंग करने के लिए दिन में 3-4 सौ रुपये मिल जाते थे. उसी से परिवार का गुजारा होता. फिर कोरोना के दौरान सौरभ ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करनी शुरू की. इसके बाद वो वापस उत्तराखंड में जा बसे. आज के समय में सौरभ जोशी ने यूट्यूब के जरिए अच्छी खासी कमाई करते हैं. वो अब तक कई गाड़ियां खरीद चुके हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है. आज, सौरभ जोशी लाखों युवाओं के लिए एक यूथ आइकॉन बन गए हैं.