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कब आएगा संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' का ट्रेलर? विक्की कौशल से फैंस ने मांगा जवाब

Love And War Update: रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म 'लव एंड वॉर' को संजय लीला भंसाली का एक और बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है. इस फिल्म का फैंस काफी लंबे समय से रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं हाल ही में फिल्म के ट्रेलर से जुड़े कई सवालों का जवाब देते हुए विक्की कौशल ने रिएक्शन दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 03, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:06 PM IST
कब आएगा संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' का ट्रेलर? विक्की कौशल से फैंस ने मांगा जवाब

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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