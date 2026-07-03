कब आएगा संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' का ट्रेलर? विक्की कौशल से फैंस ने मांगा जवाब

इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े निर्देशक के रूप में पहचाने जाने वाले संजय लीला भंसाली एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म ‘Love and War’ को लेकर काफी पहले से जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. ये एक रोमांटिक पीरियड ड्रामा बताया जा रहा है, जिसमें फीलिंग्स, स्ट्रगल और वॉर को एक बड़े सिनेमाई कैनवास पर प्रिजेंट किया जाएगा. फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही ऑडियंस के बीच इसकी कहानी, विज़ुअल ट्रीटमेंट और कलाकारों को लेकर काफी बज बना हुआ है.
फिल्म में बॉलीवुड के तीन बड़े सितारे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं. हाल ही में एक इवेंट के दौरान जब विक्की कौशल से फिल्म के ट्रेलर को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने रिएक्शन देते हुए कहा कि वो खुद भी ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं. उनका ये बयान इस बात का सबूत है कि मेकर्स फिल्म से जुड़ी सारी जानकारी गुप्त रख रहे हैं.
फिल्म मेकर्स की प्लानिंग के अनुसार, ‘लव एंड वॉर’ से जुड़ी हर अहम जानकारी को रिलीज से पहले पब्लिक नहीं किया जाएगा. टीम की प्लानिंग के मुतबाकि, ऑडियंस की एक्साइटमेंट को बनाए रखना जरूरी है. संजय लीला भंसाली की फिल्मों की खास पहचान उनकी बड़े सेट डिजाइन, कमाल की सिनेमैटोग्राफी और कहानी को गहराई से पेश करना है. ऐसे में इस फिल्म से भी दर्शकों को एक बड़े लेवल का सीन एक्सपीरियंस करने को मिलेगा.
ऑडियंस इस फिल्म को लेकर इसलिए भी ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इसमें नजर आने वाले एक्टर्स अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. रणबीर कपूर की वर्सेटाइल एक्टिंग, आलिया भट्ट की इमोशनल सीन प्रजेंटेशन और विक्की कौशल का गंभीर किरदार फिल्म के मजबूत शुरुआत है. इन तीनों का एक साथ आना इस प्रोजेक्ट को और भी खास बनाता है. पीरियड रोमांटिक ड्रामा के रूप में ये फिल्म ऑडियंस को एक ऐसी कहानी से जोड़ती है, जिसमें प्यार, स्ट्रगल और वॉर एक साथ दिखाई देगा.
फिल्म ‘लव एंड वॉर’ 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. इसे हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा. इस मल्टी-लैंग्वेज रिलीज के चलते फिल्म को पूरे इंडिया के लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है. इंडस्ट्री में पहले से ही इसे 2027 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है,और अब सबकी नजरें इसके ट्रेलर और पहली झलक