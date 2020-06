Sonu Nigam ने इंडस्ट्री में किया म्यूजिक माफिया का भांडाफोड़, समर्थन में उतरे फैंस

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से जैसे बॉलीवुड में भूचाल सा आ गया है. एक के बाद एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में न्यूकमर और आउसाइडर के साथ भेदभाव की दबी हुई आवाजें उठ रही हैं. कंगना रनौत, रवीना टंडन के बाद अब मशहूर सिंगर सोनू निगम ने एक वीडियो के जरिए अभिनय जगत ही नहीं म्यूजिक इंडस्ट्री में इस तरह के व्यवहार का आरोप लगाया है. सोनू निगम ने टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार पर निशाना साधते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. वहीं सोनू निगम के फैंस उनके समर्थन में लगातार ट्वीट कर रहे हैं.

सोनू निगम ने हाल ही में जो वीडियो शेयर किया है उनमें उन्होंने भूषण कुमार को सतर्क रहने की सलाह देते हुए उनसे पंगा ना लेने की बात कही है. सोनू निगम के सपोर्ट में उतरे फैंस ट्विटर पर फिल्म इंडस्ट्री ंमें चल रहे परिवारवाद, मनमानी और भेदभाव पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. इतना ही नहीं सोनू निगम के इस वीडियो के बाद उनके फैंस ने टी-सीरीज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उसे अनसब्सक्राइब करने की अपील कर रहे हैं. ट्विटर पर सोनू निगम के साथ भूषण कुमार और टी-सीरीज भी ट्रेंड कर रहा है.

Sonu Nigam is one of the finest singer of Indian film industry.

I can't believe bollywood Mafia's are targeting him

T series Bhushan Kumar has support of Ajay devgn and Salman khan. And they are trying to end career of Sonu Nigam.

I Support Sonu Nigam.#SonuNigam pic.twitter.com/MWwfrshcJZ

