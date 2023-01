Watch: बीच मैच में ही लोगों ने चिल्लाना शुरू किया Sara Ali Khan का नाम, Shubhman Gill को चिढ़ाते हुए ऐसा था Virat Kohli का रिएक्शन

Fan Shout sara Ali khan: इन दिनों सारा अली खान का नाम इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ काफी सुर्खियां बटोर रहा है. इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान खींच रहा है जिसमें क्रिकेट के मैदान पर शुभमन गिल (Shubman Gill) के फैंस उन्हें सारा अली खान (Sarea Ali Khan) का नाम लेकर जबरदस्त तरीके से चिढ़ाते दिखे. आपको बता दें कि हाल ही में टीम इंडिया इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे मैच खेल रही थी. इसी दौरान लोगों की भीड़ ने सारा का नाम लेकर शुभमन गिल को चिढ़ाना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं पूरा स्टेडियम सारा के नाम से ढूंजने लगा था.

जबरदस्त है वीडियो

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टेडियम में बैठी भीड शुभमन गिल को बाउंड्री लाइन पर देखते ही बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा का नाम चिल्लाने लगते हैं. भीड़ से आवाज आती है 'हमारी भाभी कैसी हो? सारा भाभी जैसी हो.' हालांकि, ये बात अभी यकीन से नहीं कही जा सकती कि लोग यहां सारा अली खान (Sara Ali Khan) के बारे में बात कर रहे थे या सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की बेटी सारा तेंदुलकर (Sara Tendulkar) के बारे में. कुछ समय पहले शुभमन और सारा तेंदुलकर की भी डेटिंग की अफवाह उड़ी थीं.

Fans were cheering Shubman Gill by taking Sara's & Even Virat Kohli was enjoying!!!.... #ViratKohli | #ShubmanGillpic.twitter.com/tWvmdqpcA9

— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) January 25, 2023