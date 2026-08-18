पान मसाला विज्ञापन पर सनी देओल का बयान पड़ा भारी! पुराना एड हुआ वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

बॉलीवुड फिल्म 'बटवारा 1947' और 'गदर' स्टार सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा एक पुराने विज्ञापन को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. दरअसल, हाल ही में एक पॉडकास्ट बातचीत के दौरान सनी देओल ने पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करने को लेकर अपनी राय खुलकर रखी थी. उन्होंने साफ कहा कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना चाहते, जिन पर उन्हें खुद भरोसा नहीं है. सनी ने ये भी कहा कि पान मसाला का ऐड करने के लिए उनका जमीर गवाही नहीं देता है. उनका ये बयान सामने आया ही था कि सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल होने लगा. इस पुराने विज्ञापन में सनी देओल खुद पान की दुकान पर नजर आ रहे हैं और उनके साथ रवि किशन और विजय राज भी दिखाई दे रहे हैं.