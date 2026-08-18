पान मसाला विज्ञापन पर सनी देओल का बयान पड़ा भारी! पुराना एड हुआ वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

बॉलीवुड फिल्म 'बटवारा 1947' और 'गदर' स्टार सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा एक पुराने विज्ञापन को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. दरअसल, हाल ही में एक पॉडकास्ट बातचीत के दौरान सनी देओल ने पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करने को लेकर अपनी राय खुलकर रखी थी. उन्होंने साफ कहा कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना चाहते, जिन पर उन्हें खुद भरोसा नहीं है. सनी ने ये भी कहा कि पान मसाला का ऐड करने के लिए उनका जमीर गवाही नहीं देता है. उनका ये बयान सामने आया ही था कि सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल होने लगा. इस पुराने विज्ञापन में सनी देओल खुद पान की दुकान पर नजर आ रहे हैं और उनके साथ रवि किशन और विजय राज भी दिखाई दे रहे हैं.
वायरल हो रहे इस पुराने वीडियो की बात करें, तो इसमें सनी देओल दो लड़कियों के साथ एक पान की दुकान पर पहुंचते नजर आते हैं. दोनों लड़कियां दुकानदार से मीठा पान मांगती हैं. इसके बाद विज्ञापन में सनी भी मीठा पान खाते दिखाई देते हैं. यही नहीं, ऐड में जिस पान मसाला प्रोडक्ट को दिखाया गया है, उसकी पैकेजिंग पर सनी देओल की तस्वीर भी नजर आती है.
सनी देओल का वायरल हो रहा एड काफी पुराना है, लेकिन एक्टर के हाल ही में दिए गए बयान के बाद अचानक इंटरनेट पर इसकी चर्चा शुरू हो गई. लोग इस पुराने विज्ञापन को उनके नए बयान से जोड़कर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसे जमकर शेयर किया जा रहा है. विज्ञापन की एक खास बात ये भी है कि इसमें दिखाई गई पान मसाला पैकेजिंग पर ‘नो टोबैको’ और ‘नो निकोटीन’ लिखा नजर आता है. यानी विज्ञापन में दिखाए गए प्रोडक्ट को तंबाकू और निकोटीन से मुक्त बताया गया था.
आज जब सनी देओल का पान मसाला विज्ञापनों को लेकर दिया गया बयान चर्चा में है, तो उनका ये पुराना ऐड भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. इंटरनेट पर वायरल वीडियो को देखकर कई यूजर्स सनी के पुराने विज्ञापन और मौजूदा सोच के बीच फर्क को लेकर बातें कर रहे हैं. वहीं, इस ऐड में रवि किशन और विजय राज की मौजूदगी ने भी वीडियो को सोशल मीडिया पर और ज्यादा वायरल कर दिया है.
अब बताते हैं सनी देओल के उस बयान के बारे में, जिसने इस पूरे मामले को फिर से खबरों में ला दिया. हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पर हुई बातचीत में सनी ने बताया कि उन्हें कई ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के ऑफर मिलते हैं, जिन पर वो खुद विश्वास नहीं करते. लेकिन वो हर ऑफर को सिर्फ पैसे के लिए स्वीकार नहीं करते. पान मसाला के विज्ञापन को लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो ऐसे ऐड नहीं करते और आगे भी नहीं करेंगे.
सनी ने कहा कि ऑफर आते हैं, लेकिन वो उन्हें ठुकरा देते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज को प्रमोट नहीं करना चाहते, जिस पर उन्हें खुद भरोसा नहीं है. उन्होंने ये भी बताया कि जिंदगी में वो कई चीजें सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका जमीर उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता. सनी देओल का ये बयान सामने आने के बाद उनका पुराना विज्ञापन वायरल होना काफी दिलचस्प बात है. एक तरफ एक्टर आज पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने से साफ इनकार करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका सालों पुराना विज्ञापन इंटरनेट पर फिर से घूम रहा है.
हालांकि, वायरल वीडियो को लेकर चर्चा का बड़ा कारण यही है कि ये सनी के हालिया बयान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर पुराने विज्ञापनों का दोबारा सामने आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब किसी स्टार का मौजूदा बयान उसके पुराने काम से अलग नजर आए, तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है. फिलहाल सनी देओल का बयान और उनका पुराना पान मसाला ऐड दोनों ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.