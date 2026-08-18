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पान मसाला विज्ञापन पर सनी देओल का बयान पड़ा भारी! पुराना एड हुआ वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Sunny Deol Old Pan Masala Ad Viral: सनी देओल ने पान मसाला विज्ञापनों को लेकर साफ रुख अपनाया है. उनका कहना है कि इस तरह के एड करने के लिए उनका जमीर उन्हें इजाजत नहीं देता है. वो पैसे से ज्यादा अपनी इमेज और एथिक्स को महत्व देते हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 18, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:09 PM IST
पान मसाला विज्ञापन पर सनी देओल का बयान पड़ा भारी! पुराना एड हुआ वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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