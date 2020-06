Prashanth Neel के बर्थडे पर फैंस ने किया विश, पूछा - 'कब आएंगे KGF 2 के Yash उर्फ Rocky भाई'

नई दिल्ली: साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'केजीएफ' ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की. फिल्म के हीरो यश उर्फ रॉकी भाई ने अपने शानदार अभिनय के हर किसी का दिल जीत लिया. आज 4 जून को फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील अपना बर्थडे मना रहे हैं. प्रशांत के बर्थडे पर 'केजीएफ चैप्टर 2' जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है. प्रशांत को फैंस सोशल मीडिया पर उनके बर्थडे की बधाई देने के साथ सवाल कर रहे हैं कि रॉकी भाई 'केजीएफ 2' के साथ कब वापसी कर रहे हैं.

प्रशांत नील ने अभी तक अपने करियर में दो फिल्में बनाई हैं जो कि 'केजीएफ' और 'केजीएफ 2' हैं. 'केजीएफ' तो सुपरहिट रही और अब 'केजीएफ 2' की बारी है. फिल्म में यश उर्फ रॉकी भाई एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आए थे. 'केजीएफ 2' का पोस्टर और रिलीज डेट पहले ही सामने आ चुकी हैं. 'केजीएफ 2' इस साल अक्टूबर में रिलीज होने जा रही है. हाल ही में खबर ये आ रही थी कि लॉकडाउन के चलते ये फिल्म भी डिजिटली रिलीज होगी लेकिन फिलहाल फिल्म मेकर्स की तरह की ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है.

प्रशांत नील के फैंस ने उन्हें बर्थडे की बधाई देने के साथ लिखा, 'प्रशांत केजीएफ जैसी बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए हुए बहुत - बहुत शुक्रिया जो की जबरदस्त एक्शन फिल्म थी. हम 'केजीएफ 2' का अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.' एक फैन ने लिखा, 'केजीएफ 2' के लिए अब इंतजार बिल्कुल भी नहीं किया जाता.'

A very very happy birthday to the @prashanth_neel sir

Thank u for giving us a movie which is filled with full of action ..

And we are waiting for It's 2nd part eagerly #KGFChapter2 #HBDPrashanthNeel pic.twitter.com/yR4mdHKIjY

