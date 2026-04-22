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Hindi Newsबॉलीवुड32 साल पहले फ़िल्म देख लोग हुए फैन, वैष्णो माता समझ चढाई माला; कहां गायब हुईं ये फेमस एक्ट्रेस

32 साल पहले फ़िल्म देख लोग हुए फैन, वैष्णो माता समझ चढाई माला; कहां गायब हुईं ये फेमस एक्ट्रेस

बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार पर्दे पर भगवान की भूमिका अदा कर चुके हैं. अपनी एक्टिगं से उन्होंने लोगों के दिलों में इस तरह से जगह बनाई कि लोग उन्हें देवाताओं की तरह मानने लगे. आइए जानते हैं  उस एक्ट्रेस के बारे में जिसको पर्दे पर देख लोगों ने रियल में माना देवी का रूप. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 22, 2026, 11:35 PM IST
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32 साल पहले फ़िल्म देख लोग हुए फैन, वैष्णो माता समझ चढाई माला; कहां गायब हुईं ये फेमस एक्ट्रेस

हिंदी सिनेमा में भगवान पर कई फिल्में बन चुकी हैं. 32 साल पहले एक्ट्रेस ने मां वैष्णों देवी का किरदार निभाया था. उन्होंने अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया है कि लोग उन्हें देवी समझने लगे थे. मां वैष्णों देवी के किरदार से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली. एक समय था जब लोग उनके पैरों में गिरते थे. लेकिन आज इस कालाकार को लोग भूल गए हैं. 

लोगों ने माना उन्हें देवी का रूप 

साल 1994 में बड़े पर्दे जय मां वैष्णो देवी की फिल्म रिलीज हुई थी. उस साल की यह हिट फिल्म थी. फिल्म आलोका मुखर्जी ने मां वैष्णों का किरदार निभाया था. इस फिल्म का डायरेक्शन शांतिलाल सोनी ने किया था. गुलशन कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था. जय मां वैष्णो देवी की रिलीज के बाद आलोका मुखर्जी रातों-रात को बड़ी स्टार बन गई. लोग उन्हें सच में मां वैष्णों माता मान बैठे थे.

पैर छूते थे लोग 

कहते हैं कि जब एक्ट्रेस बाहर जाती थी लोग उनके पैर छूते थे. पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते थे. शांत स्वाभाव-सौम्य मुस्कान देखकर हर कोई उन्हें मां का रूप मान लेता था.

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फिल्म हुई सुपरहिट 

32 साल पहले या फिल्म दर्शकों को पसंद आई थी. टी सीरीज के इसकी कैसेट्स की रिकॉर्ड  तोड़ बिक्री की थी. फिल्म गाने लेके पूजा की थाली आज भी पॉपुलर है. फिल्म की कहानी को आज भी बेहद पसंद किया जाता है. गुलशन कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था. 

वैष्णो माता के अलावा किया महाभारत में काम 

साल 1994 में माता वैष्णो देवी  बनकर घर-घर में लोकप्रिय एक्ट्रेस आलोका मुखर्जी ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है. जैसे खलनायक, परंपरा, निशाना, सौगंध, हीर रांझा और बंधू जैसी फिल्म में काम किया. इसके अलावा वह बी आर चोपड़ा की एतिहासिक सीरीज महाभारत में भी नजर आई थी. उन्होंने सीरियल में सुभद्रा का किरदार निभाया था. आखिरी बार एक्ट्रेस साल 1995 में फिल्म 'निशाना' में नजर आई. 

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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