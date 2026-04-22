32 साल पहले फ़िल्म देख लोग हुए फैन, वैष्णो माता समझ चढाई माला; कहां गायब हुईं ये फेमस एक्ट्रेस

हिंदी सिनेमा में भगवान पर कई फिल्में बन चुकी हैं. 32 साल पहले एक्ट्रेस ने मां वैष्णों देवी का किरदार निभाया था. उन्होंने अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया है कि लोग उन्हें देवी समझने लगे थे. मां वैष्णों देवी के किरदार से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली. एक समय था जब लोग उनके पैरों में गिरते थे. लेकिन आज इस कालाकार को लोग भूल गए हैं.

लोगों ने माना उन्हें देवी का रूप

साल 1994 में बड़े पर्दे जय मां वैष्णो देवी की फिल्म रिलीज हुई थी. उस साल की यह हिट फिल्म थी. फिल्म आलोका मुखर्जी ने मां वैष्णों का किरदार निभाया था. इस फिल्म का डायरेक्शन शांतिलाल सोनी ने किया था. गुलशन कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था. जय मां वैष्णो देवी की रिलीज के बाद आलोका मुखर्जी रातों-रात को बड़ी स्टार बन गई. लोग उन्हें सच में मां वैष्णों माता मान बैठे थे.

पैर छूते थे लोग

कहते हैं कि जब एक्ट्रेस बाहर जाती थी लोग उनके पैर छूते थे. पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते थे. शांत स्वाभाव-सौम्य मुस्कान देखकर हर कोई उन्हें मां का रूप मान लेता था.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म हुई सुपरहिट

32 साल पहले या फिल्म दर्शकों को पसंद आई थी. टी सीरीज के इसकी कैसेट्स की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की थी. फिल्म गाने लेके पूजा की थाली आज भी पॉपुलर है. फिल्म की कहानी को आज भी बेहद पसंद किया जाता है. गुलशन कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था.

वैष्णो माता के अलावा किया महाभारत में काम

साल 1994 में माता वैष्णो देवी बनकर घर-घर में लोकप्रिय एक्ट्रेस आलोका मुखर्जी ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है. जैसे खलनायक, परंपरा, निशाना, सौगंध, हीर रांझा और बंधू जैसी फिल्म में काम किया. इसके अलावा वह बी आर चोपड़ा की एतिहासिक सीरीज महाभारत में भी नजर आई थी. उन्होंने सीरियल में सुभद्रा का किरदार निभाया था. आखिरी बार एक्ट्रेस साल 1995 में फिल्म 'निशाना' में नजर आई.