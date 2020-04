सुजैन खान की बहन Farah Khan Ali का हुआ COVID-19 TEST, 29 अप्रैल तक क्वारंटाइन में

नई दिल्ली: देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस (Coronavirus) की दहशत में सभी लोग आज दहशत में है. कनिका कपूर और करीम मोरानी के बाद अब मशहूर अभिनेता संजय खान की बेटी और सुजैन खान की बहन फराह खान अली (Farah Khan Ali) का भी कोरोना टेस्ट हुआ है. हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन 29 अप्रैल तक उन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा.

Covid news spreads faster than the virus. An in-house staff of mine tested positive today and so am moving him to a facility. Have all tested all at home today as well and are going to be quarantined. Be safe yet strong. This too shall pass.

— Farah Khan (@FarahKhanAli) April 14, 2020