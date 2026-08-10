'मैं बायस्ड हूं?' Farah Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, श्रेया कालरा से ही पूछ लिया- 'क्या हम एक-दूसरे को जानते थे?'

Farah Khan Biased Host Trolls Reaction: श्रेया कालरा पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' की विजेता बनकर उभरीं, जहां उन्होंने फिनाले में शिवांगी जोशी को तगड़ी मात दी. शो के होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख ने उन्हें विजेता की ट्रॉफी और 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि सौंपी. हालांकि, इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों में कुछ लोगों ने निराशा व्यक्त की और फराह खान पर श्रेया के प्रति पक्षपाती होने के आरोप लगाए, क्योंकि उनके अनुसार योगेश रावत या शिवांगी इस जीत के अधिक हकदार थे.
फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाए गए एक व्लॉग में इन आरोपों पर रिएक्ट किया है, जिसमें वह मुंबई में श्रेया के घर जाकर उनसे बातचीत करती नजर आईं. फराह ने ऑन रिकॉर्ड पूछा कि क्या वे दोनों शो से पहले कभी मिले थे, जिस पर श्रेया ने मना कर दिया.
इस दौरान फराह खान ने बिल्कुल साफ किया कि उन पर बायस्ड होने का आरोप इसलिए लगा क्योंकि दोनों का काम एक ही टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी 'Qyuki' संभालती है. फराह ने बताया कि उस कंपनी के पास 70 से अधिक कंटेंट क्रिएटर्स हैं और उन्हें खुद यह नहीं पता था कि श्रेया भी उसी कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं.
इन आरोपों का जवाब देते हुए श्रेया ने मजाक में कहा कि अगर फराह पक्षपाती होतीं, तो वे पहले हफ्ते से ही उन पर चिल्लाती नहीं. श्रेया के अनुसार, फराह ने उन्हें तब भी डांटा, जब वे अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं और यहां तक कि आकांक्षा चौधरी के साथ हुई लड़ाई के दौरान भी उन्हें खुद को बेहतर समझने से मना किया था. इस बातचीत पर फराह ने हंसते हुए प्रतिक्रिया दी और इन बातों को खारिज कर दिया कि उन्होंने कभी श्रेया के काम की सराहना नहीं की.
शो के अंतिम चरण में विजेता का चुनाव केवल होस्ट के हाथ में नहीं था. विजेता का फैसला पूर्व प्रतियोगियों (ex-inmates), जेलर और 'जनता की जूरी' के वोटों के संयोजन के आधार पर किया गया था. आखिर में श्रेया कालरा को 'लॉक अप: सच या सजा' का विजेता घोषित किया गया, जिसे सुनकर वे भावुक हो गईं और फूट-फूट कर रोने लगीं. वहीं दूसरी ओर, उपविजेता रहीं शिवांगी जोशी इस परिणाम से काफी निराश दिखाई दीं.