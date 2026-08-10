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'मैं बायस्ड हूं?' Farah Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, श्रेया कालरा से ही पूछ लिया- 'क्या हम एक-दूसरे को जानते थे?'

Farah Khan Biased Host Trolls Reaction: फराह खान ने 'लॉक अप सीजन 2' की विजेता श्रेया कालरा के साथ मिलकर उन पर लगे बायस्ड होने के आरोपों का करारा जवाब दिया है. उन्होंने अपने व्लॉग में ये साफ किया कि वो श्रेया को पहले नहीं जानती थीं.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 10, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:00 PM IST
'मैं बायस्ड हूं?' Farah Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, श्रेया कालरा से ही पूछ लिया- 'क्या हम एक-दूसरे को जानते थे?'

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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