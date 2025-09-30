दीपिका और फराह खान ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो? अब फिल्ममेकर ने तोड़ी चुप्पी

फराह खान और दीपिका पादुकोण ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. दरअसल, अपने हालिया व्लॉग में फराह ने दीपिका की 8 घंटे की शिफ्ट पर तंज कसा था, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के रिश्ते में खटास आ गई है. अब इस मामले में फराह खान का रिएक्शन सामने आया है.

‘दीपिका पादुकोण को यह पसंद नहीं है’

हाल ही में फराह खान ने पिंकविला के साथ एक बातचीत करते हुए दीपिका पादुकोण को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने वाली खबर पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ‘शुरुआत में हम एक-दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे थे. ‘हैप्पी न्यू ईयर’ फिल्म की शूटिंग के दौरान हमने तय किया था कि हम इंस्टाग्राम पर बातचीत नहीं करेंगे. सिर्फ सीधे मैसेज और कॉल पर बात करेंगे. हम इंस्टा पर एक-दूसरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी नहीं देते, क्योंकि दीपिका को यह पसंद नहीं है.’

'ये अफवाहों का चलन बंद होना चाहिए'

फराह खान ने आगे कहा, ‘किसी भी चीज को फर्जी विवाद में बदलने का यह नया चलन बंद होना चाहिए. पिछले हफ्त कहा गया कि करण जौहर और मैंने आयुष शर्मा को रेड कार्पेट पर नजरअंदाज कर दिया, जबकि असल में हम ऊपर आने से पहले नीचे ही उनसे मिले थे.’

फिल्म निर्माता फराह खान ने आगे बात करते हुए दीपिका के 8 घंटे काम करने वाली अपनी टिप्पणी पर भी विचार प्रकट किए. उन्होंने कहा, ‘हां, मेरी 8 घंटे वाली टिप्पणी कोई कटाक्ष नहीं थी, बल्कि कुक दिलीप को यह कहने के लिए थी कि अब वह भी 8 घंटे काम करेंगे, जबकि असल में वह सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं.’

क्या है पूरा मामला?

फराह खान ने एक्ट्रेस राधिका मदान के साथ एक व्लॉग शेयर किया था, जिसमें दोनों काम को लेकर बात करती नजर आईं. इसी दौरान फराह ने राधिका से उनके पहले ऑडिशन के अनुभव के बारे में पूछा और कहा आपकी शिफ्ट 8 घंटे की नहीं रही होगी? इस पर राधिका ने जवाब दिया कि उन्होंने 48 से 56 घंटे बिना रुके काम किया था. इस पर फराह ने कहा ऐसे तपकर ही तो सोना बनता है. वहीं, एक दूसरे व्लॉग में फराह के कुक दिलीप ने उनसे पूछा कि दीपिका पादुकोण शो में कब आएंगी. इस पर फराह ने जवाब दिया वह अब सिर्फ 8 घंटे की शूटिंग करती हैं और उनके पास व्लॉग पर आने का समय नहीं है. जब दिलीप ने फिर से पूछा दीपिका पादुकोण मैम हमारे शो में कब आएंगी? तो फराह ने कहा कि जिस दिन तू गांव जाएगा ना, उस दिन आएगी. दीपिका पादुकोण अब सिर्फ 8 घंटे शूट करती हैं, उनके पास शो पर आने का टाइम नहीं है.