Advertisement
trendingNow12942175
Hindi Newsबॉलीवुड

दीपिका और फराह खान ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो? अब फिल्ममेकर ने तोड़ी चुप्पी

Farah Khan On Deepika Paducone: हाल ही में अफवाहें उड़ रही हैं कि फराह खान और दीपिका पादुकोण ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. अब इसपर फराह खान ने जवाब दिया है. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 12:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दीपिका और फराह खान ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो? अब फिल्ममेकर ने तोड़ी चुप्पी

फराह खान और दीपिका पादुकोण ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. दरअसल, अपने हालिया व्लॉग में फराह ने दीपिका की 8 घंटे की शिफ्ट पर तंज कसा था, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के रिश्ते में खटास आ गई है. अब इस मामले में फराह खान का रिएक्शन सामने आया है.

‘दीपिका पादुकोण को यह पसंद नहीं है’

हाल ही में फराह खान ने पिंकविला के साथ एक बातचीत करते हुए दीपिका पादुकोण को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने वाली खबर पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ‘शुरुआत में हम एक-दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे थे. ‘हैप्पी न्यू ईयर’ फिल्म की शूटिंग के दौरान हमने तय किया था कि हम इंस्टाग्राम पर बातचीत नहीं करेंगे. सिर्फ सीधे मैसेज और कॉल पर बात करेंगे. हम इंस्टा पर एक-दूसरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी नहीं देते, क्योंकि दीपिका को यह पसंद नहीं है.’

Add Zee News as a Preferred Source

'ये अफवाहों का चलन बंद होना चाहिए'

फराह खान ने आगे कहा, ‘किसी भी चीज को फर्जी विवाद में बदलने का यह नया चलन बंद होना चाहिए. पिछले हफ्त कहा गया कि करण जौहर और मैंने आयुष शर्मा को रेड कार्पेट पर नजरअंदाज कर दिया, जबकि असल में हम ऊपर आने से पहले नीचे ही उनसे मिले थे.’

फिल्म निर्माता फराह खान ने आगे बात करते हुए दीपिका के 8 घंटे काम करने वाली अपनी टिप्पणी पर भी विचार प्रकट किए. उन्होंने कहा, ‘हां, मेरी 8 घंटे वाली टिप्पणी कोई कटाक्ष नहीं थी, बल्कि कुक दिलीप को यह कहने के लिए थी कि अब वह भी 8 घंटे काम करेंगे, जबकि असल में वह सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं.’

क्या है पूरा मामला?

फराह खान ने एक्ट्रेस राधिका मदान के साथ एक व्लॉग शेयर किया था, जिसमें दोनों काम को लेकर बात करती नजर आईं. इसी दौरान फराह ने राधिका से उनके पहले ऑडिशन के अनुभव के बारे में पूछा और कहा आपकी शिफ्ट 8 घंटे की नहीं रही होगी? इस पर राधिका ने जवाब दिया कि उन्होंने 48 से 56 घंटे बिना रुके काम किया था. इस पर फराह ने कहा ऐसे तपकर ही तो सोना बनता है. वहीं, एक दूसरे व्लॉग में फराह के कुक दिलीप ने उनसे पूछा कि दीपिका पादुकोण शो में कब आएंगी. इस पर फराह ने जवाब दिया वह अब सिर्फ 8 घंटे की शूटिंग करती हैं और उनके पास व्लॉग पर आने का समय नहीं है. जब दिलीप ने फिर से पूछा दीपिका पादुकोण मैम हमारे शो में कब आएंगी? तो फराह ने कहा कि जिस दिन तू गांव जाएगा ना, उस दिन आएगी. दीपिका पादुकोण अब सिर्फ 8 घंटे शूट करती हैं, उनके पास शो पर आने का टाइम नहीं है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Farah Khan

Trending news

करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
Post Office FD Rules
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
किस आधार पर PM मोदी ने ट्रंप का दिया साथ? गाजा में सीजफायर प्लान पर लगाई मुहर
gaza
किस आधार पर PM मोदी ने ट्रंप का दिया साथ? गाजा में सीजफायर प्लान पर लगाई मुहर
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
durga puja
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
BMC elections
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
India-Germany Military Cooperation
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
;