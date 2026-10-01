Lock Upp 2 पग्लू : बॉलीवुड की 'मास्टरमाइंड' फराह खान की OTT पर धाक, बोलीं- 'कंटेंट देना तो खून में शामिल है'

फराह ने आगे कहा कि उन्हें ऑडियंस को बांधकर रखना बखूबी आता है, चाहे फिर वो उनकी फिल्में हों या फिर यूट्यूब वीडियो. अपनी इसी आदत का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि फिल्मों के सेट पर भी वो कलाकारों को लंबे ब्रेक नहीं लेने देती थीं. शो के फॉर्मेट और रितेश देशमुख के साथ अपनी बॉन्डिंग पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'इसीलिए यूट्यूब मेरे लिए बहुत आसान रहा. हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, हम बस शूटिंग शुरू कर देते हैं और सब एक ही टेक में हो जाता है. लेकिन 'लॉक अप' में बहुत सारी एडवाइज और इनपुट आए कि किसी को कैसा व्यवहार करना चाहिए. लेकिन मुझे लगता है कि आखिर में रितेश को पता चल गया कि उन्हें कैसा व्यवहार करना है और मुझे वो मिल गया जो मैं करना चाहती थी.'