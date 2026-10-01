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Lock Upp 2 पग्लू : बॉलीवुड की 'मास्टरमाइंड' फराह खान की OTT पर धाक, बोलीं- 'कंटेंट देना तो खून में शामिल है'

Lock Upp Season 2: बॉलीवुड कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान ने एक्टर रितेश देशमुख के साथ रियलिटी शो 'लॉक अप 2' होस्ट किया था. फराह ने पहला सीजन न देखने के बावजूद इस शो को अपना 'ड्रीम प्रोजेक्ट' बताया है. उन्होंने कहा कि लोगों का एंटरटेनमेंट करना और बेहतर कंटेंट देना उनके खून में बसा हुआ है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Oct 01, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 01:05 PM IST
Lock Upp 2 पग्लू : बॉलीवुड की 'मास्टरमाइंड' फराह खान की OTT पर धाक, बोलीं- 'कंटेंट देना तो खून में शामिल है'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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