/फराह खान के बच्चों ने छोड़ा मुंबई वाला घर, तीनों अमेरिका रवाना, विदाई के वक्त भावुक हुईं कोरियोग्राफर; बयां किया मां का दर्द

Farah Khan Triplets: फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान और शिरीष कुंदर के ट्रिपलेट्स जार (Czar), दीवा (Diva) और अन्या (Anya) अब बड़े हो गए हैं और वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई छोड़कर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में चले गए हैं. तीनों बच्चे अमेरिका के अलग-अलग शहरों और कैंपस में पढ़ाई के लिए गए हैं.
इस खास और भावुक मौके पर फराह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बच्चों को कॉलेज छोड़ने के दौरान उनके साथ बिताए पलों की तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने अपने बच्चों को विदा करने के लिए बैकग्राउंड में फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' का टाइटल सॉन्ग चुना.
फराह ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, 'अगर आपको लगता है कि एक बच्चे को कॉलेज भेजना मुश्किल है, तो इसे 3 बार करके देखिए! 3 शहर, 3 कैंपस... 3 बार अलविदा! मेरे दिल के 3 टुकड़े.' उन्होंने आगे लिखा, 'जाओ, जी लो अपनी जिंदगी... लेकिन याद रखना, सारे रास्ते वापस मम्मी-पापा तक ही आते हैं.'
वहीं, फराह खान ने मजाकिया अंदाज में अपने पति शिरीष कुंदर को टैग करते हुए लिखा, 'शिरीष कुंदर को फैमिली फोटोज में आने के अलावा बाकी सब कुछ करने के लिए शुक्रिया.' उन्होंने अपनी बेटी दीवा को टैग करते हुए लिखा, 'दीवा, तुम जानती हो कि मैंने यह गाना क्यों चुना.'
फराह के इस इमोशनल पोस्ट पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी जमकर प्यार लुटाया. करण जौहर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अब तक की सबसे बेस्ट मॉम.' वहीं, रिया कपूर को यकीन नहीं हो रहा था कि बच्चे इतने बड़े हो गए हैं. उन्होंने लिखा, 'मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वे इतने बड़े हो गए हैं.' शिल्पा शिरोडकर ने लिखा, 'लव यू फराह, बच्चों को बहुत-बहुत बधाई. मेरा यकीन करो, वे अपने जीवन का सबसे बेहतरीन वर्जन बनकर वापस लौटेंगे.' सिद्धार्थ, नम्रता शिरोडकर, रिद्धिमा कपूर, महीप कपूर और कई अन्य सितारों ने भी दिल वाले इमोजी के साथ कमेंट किए.
फराह और शिरीष के तीनों बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट कॉलेजों में एडमिशन लिया है. दीवा एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंस की पढ़ाई करने के लिए 'बैबसन कॉलेज' (Babson College) गई हैं. अन्या इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस की पढ़ाई करने के लिए 'न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी' (NYU) गई हैं, जबकि जार बिजनेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करने के लिए 'एमोरी यूनिवर्सिटी' (Emory University) गए हैं.
पिछले साल काजोल और ट्विंकल खन्ना के प्राइम वीडियो टॉक शो, 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' पर फराह ने अपने बच्चों को कॉलेज भेजने और अपने रसोइए दिलीप के साथ शुरू किए गए अपने यूट्यूब करियर के बारे में खुलकर बात की थी. फराह ने बताया था, 'जब मेरी फिल्में नहीं बन रही थीं और मैं डायरेक्ट नहीं कर रही थी, तब मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब शुरू करते हैं. मेरे 3 बच्चे हैं, जो अगले साल यूनिवर्सिटी जाने वाले थे और वहां की पढ़ाई बेहद महंगी है. इसलिए मैंने थोड़ा बदलाव करने के लिए यूट्यूब पर एक शो शुरू करने का फैसला किया और वह हिट हो गया.'
इससे पहले, इसी साल जब उनके बच्चों ने स्कूल ग्रेजुएट किया था, तब फराह ने तीनों के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था, 'पता नहीं क्या ज्यादा मुश्किल है. बच्चों की परवरिश करना या उन्हें अपने से दूर जाने देना!? वे जितना चाहें, उतना ऊंचा उड़ सकते हैं. उनके लिए हमेशा एक घोंसला तैयार रहेगा.' इसके साथ ही उन्होंने मजाकिया लहजे में लिखा था, 'तस्वीरें लेते समय तीनों बच्चों और पति को एक फ्रेम में पाना नामुमकिन है.'