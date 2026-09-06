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फराह खान के बच्चों ने छोड़ा मुंबई वाला घर, तीनों अमेरिका रवाना, विदाई के वक्त भावुक हुईं कोरियोग्राफर; बयां किया मां का दर्द

Farah Khan Triplets: फराह खान और शिरीष कुंदर के ट्रिपलेट्स (जार, दीवा और अन्या) हायर एजुकेशन के लिए मुंबई छोड़कर अमेरिका चले गए हैं. फराह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बच्चों को विदा करने का अनुभव और दर्द बयां किया है. आइए पोस्ट पर नजर डालते हैं-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 06, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:33 PM IST
फराह खान के बच्चों ने छोड़ा मुंबई वाला घर, तीनों अमेरिका रवाना, विदाई के वक्त भावुक हुईं कोरियोग्राफर; बयां किया मां का दर्द
Image Credit: फराह खान के बच्चों ने छोड़ा घर

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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