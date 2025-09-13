कभी महज 300 रुपये कमाता था फराह खान का कुक, आज इतनी है दिलीप की कमाई
Advertisement
trendingNow12919941
Hindi Newsबॉलीवुड

कभी महज 300 रुपये कमाता था फराह खान का कुक, आज इतनी है दिलीप की कमाई

फराह खान के कुक दिलीप की कितनी सैलरी है, इसका हिंट मिल गया है. फराह ने व्लॉग में बताया कि उन्होंने दिलीप को 20 हजार रुपये की सैलरी पर रखा था, और यह 10 साल पुरानी बात है. उसके बाद से दिलीप की पगार काफी बढ़ चुकी है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 06:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कभी महज 300 रुपये कमाता था फराह खान का कुक, आज इतनी है दिलीप की कमाई

यूट्यूब पर बॉलीवुड की कोरियोग्राफर/डायरेक्टर फराह खान के व्लॉग्स लोगों को काफी पसंद आते हैं. वो हर नए वीडियो में किसी नए गेस्ट के घर जाती हैं. लेकिन उनके साथ उनका कुक दिलीप हमेशा साथ रहता है. दोनों की मस्ती भरी नोक-झोक फैंस को बहुत पसंद भी आती है. फराह खान के कारण दिलीप की पॉपुलैरिटी में भारी उछाल आया है. ऐसे में लोगों के मन में ये भी सवाल है कि दिलीप की सैलरी क्या है? कुक दिलीप को कितने पैसे मिलते हैं? उनका गांव वाला घर कैसा है? अब फराह ने बताया है कि दिलीप को उन्होंने सबसे पहले कितनी सैलरी दी थी और अब कितना कमा रहे हैं.

फराह खान हाल ही दिलीप के साथ भारतपे के पूर्व फाउंडर और 'राइज एंड फॉल' के होस्ट अशनीर ग्रोवर के घर पहुंचीं. दिलीप काफी एक्साइटेड दिखे और बोले,'मैं दिल्ली जा रहा हूं और साथ में मैम को भी ले जा रहा हूं.' यह सुनकर फराह को शॉक लगता है और कहती हैं, 'दिलीप? तू मुझे ले जा रहा है या मैं तुझे ले जा रही हूं? वो मेरे बैग हैं. तू क्या लाया है? तेरा टिकट कहा है?'

दिलीप की पहली सैलरी थी 20 हजार

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद फराह और दिलीप, अशनीर ग्रोवर के घर पहुंचे. वहां अशनीर की मम्मी ने फराह से कहा कि दिलीप ने उन्हें बताया कि जब वह दिल्ली आए थे तो उनकी पहली सैलरी 300 रुपये थी. यह सुनकर फराह बोलीं, 'जब इसने मुझे जॉइन किया था तो इसकी सैलरी 20 हजार रुपये थी. अब ये कितना कमाता है, बस मत पूछना.' मालूम हो कि दिलीप को फराह के कुक के तौर पर काम करते हुए 10 साल से भी अधिक हो चुके हैं. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिलीप की अभी कितनी मोटी सैलरी होगी.

गांव में दिलीप की संपत्ति

दिलीप कुमार दरभंगा के रहने वाले हैं और उनका गांव में तीन मंजिला घर है, जिसमें एक स्वीमिंग पूल भी है. दिलीप का एक अपना प्राइवेट लेक और कुछ एकड़ जमीन भी है. यही नहीं, फराह अब दिलीप के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा भी रही हैं.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Farah Khan

Trending news

नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 8 की मौत कई घायल; राहत और बचाव काम जारी
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 8 की मौत कई घायल; राहत और बचाव काम जारी
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
DNA Analysis
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
Bandra High Court complex
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
Punjab Floods
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
Karnataka movie ticket prices
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
Karnataka News
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
;