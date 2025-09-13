कभी महज 300 रुपये कमाता था फराह खान का कुक, आज इतनी है दिलीप की कमाई

यूट्यूब पर बॉलीवुड की कोरियोग्राफर/डायरेक्टर फराह खान के व्लॉग्स लोगों को काफी पसंद आते हैं. वो हर नए वीडियो में किसी नए गेस्ट के घर जाती हैं. लेकिन उनके साथ उनका कुक दिलीप हमेशा साथ रहता है. दोनों की मस्ती भरी नोक-झोक फैंस को बहुत पसंद भी आती है. फराह खान के कारण दिलीप की पॉपुलैरिटी में भारी उछाल आया है. ऐसे में लोगों के मन में ये भी सवाल है कि दिलीप की सैलरी क्या है? कुक दिलीप को कितने पैसे मिलते हैं? उनका गांव वाला घर कैसा है? अब फराह ने बताया है कि दिलीप को उन्होंने सबसे पहले कितनी सैलरी दी थी और अब कितना कमा रहे हैं.

फराह खान हाल ही दिलीप के साथ भारतपे के पूर्व फाउंडर और 'राइज एंड फॉल' के होस्ट अशनीर ग्रोवर के घर पहुंचीं. दिलीप काफी एक्साइटेड दिखे और बोले,'मैं दिल्ली जा रहा हूं और साथ में मैम को भी ले जा रहा हूं.' यह सुनकर फराह को शॉक लगता है और कहती हैं, 'दिलीप? तू मुझे ले जा रहा है या मैं तुझे ले जा रही हूं? वो मेरे बैग हैं. तू क्या लाया है? तेरा टिकट कहा है?'

दिलीप की पहली सैलरी थी 20 हजार

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद फराह और दिलीप, अशनीर ग्रोवर के घर पहुंचे. वहां अशनीर की मम्मी ने फराह से कहा कि दिलीप ने उन्हें बताया कि जब वह दिल्ली आए थे तो उनकी पहली सैलरी 300 रुपये थी. यह सुनकर फराह बोलीं, 'जब इसने मुझे जॉइन किया था तो इसकी सैलरी 20 हजार रुपये थी. अब ये कितना कमाता है, बस मत पूछना.' मालूम हो कि दिलीप को फराह के कुक के तौर पर काम करते हुए 10 साल से भी अधिक हो चुके हैं. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिलीप की अभी कितनी मोटी सैलरी होगी.

गांव में दिलीप की संपत्ति

दिलीप कुमार दरभंगा के रहने वाले हैं और उनका गांव में तीन मंजिला घर है, जिसमें एक स्वीमिंग पूल भी है. दिलीप का एक अपना प्राइवेट लेक और कुछ एकड़ जमीन भी है. यही नहीं, फराह अब दिलीप के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा भी रही हैं.