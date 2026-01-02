नितिन गडकरी के घर पहुंच नर्वस हुईं फराह खान, कुक दिलीप ने मंत्री से की खास डिमांड; मंत्री जी का वेट लॉस रुटीन जान हुईं हैरान

Advertisement
Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 10:26 PM IST
फिल्मी दुनिया और राजनीति जब एक ही फ्रेम में नजर आती है, तो चर्चा तेज हो जाती है. इस कड़ी में फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जब एक साथ दिखाई दिए, तो लोग एक बार को हैरान रह गए. दरअसल, फराह खान अपने यूट्यूब चैनल की शूटिंग के सिलसिले में नितिन गडकरी के घर पहुंची थी. फराह खान अपने यूट्यूब चैनल को लेकर काफी सक्रिय हैं. वह अपने चैनल पर मशहूर लोगों के घर जाती हैं, उनके साथ खाना बनाती हैं, और दिलचस्प बातचीत करती नजर आती हैं.

नितिन गडकरी के घर पहुंची फराह खान

फराह इसी सिलसिले में नितिन गडकरी के घर पहुंचीं. उनके साथ उनके भरोसेमंद कुक दिलीप भी मौजूद थे. बातचीत के दौरान दोनों ने यूट्यूब की सफलता पर भी चर्चा की. फराह ने बताया कि उन्हें अपने चैनल के लिए सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है. इसके साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब उनका अगला लक्ष्य गोल्ड प्ले बटन हासिल करना है, ठीक वैसे ही जैसे नितिन गडकरी ने हासिल किया है.

इसके बाद फराह खान नितिन गडकरी से यूट्यूब का गोल्डन बटन दिखाने की गुजारिश करती हैं. इस दौरान बातचीत में नितिन गडकरी अपनी दिनचर्या बताते हैं कि वह सुबह 7 बजे उठते हैं और ढाई घंटे योगा-प्रणायम करते हैं. वह बताते हैं कि एक समय में उनका वजन 135 किलो था. उस वक्त वह मुंबई में रहते थे.

केंद्रीय मंत्री ने बताई अपनी दिनचर्या

वीडियो में नितिन गडकरी, फराह खान को बताते हैं कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी उनके पड़ोसी हैं और वह अक्सर सोनिया गांधी के घर से उड़कर आए मोरों को दाना खिलाते हैं. इससे पहले फराह खान अपने यूट्यूब चैनल के लिए बॉलीवुड की चर्चित जोड़ी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के घर पहुंची थीं. इस दौरान फराह खान ने कपल से एक निजी सवाल पूछा था. 

उन्होंने पूछा कि सोनाक्षी और जहीर के माता-पिता की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी. इस पर सोनाक्षी ने मुस्कुराते हुए बताया कि दोनों परिवारों की पहली मुलाकात एक पार्टी के जरिए हुई थी. यह पार्टी अभिनेत्री हुमा कुरैशी के घर पर रखी गई थी.

सोनाक्षी ने बताया कि इस पार्टी को खास तौर पर इस तरह रखा गया था कि दोनों परिवार बिना किसी दबाव के एक-दूसरे को समझ सकें. दिलचस्प बात यह रही कि इस पार्टी में न सिर्फ सोनाक्षी और जहीर के माता-पिता मौजूद थे, बल्कि हुमा कुरैशी के माता-पिता भी शामिल हुए थे. सभी ने साथ बैठकर बातचीत की, हंसी-मजाक किया, और माहौल बेहद खुशनुमा रहा. उस शाम सभी ने बहुत अच्छा समय बिताया.

