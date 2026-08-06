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फराह खान की पार्टी में लगा सितारों का जमावड़ा, श्रेया कालरा की जीत और सेलेब्स का जबरदस्त स्वैग, VIDEO

Lock Upp 2 Success Party: 'लॉक अप: सच या सजा' के ग्रैंड फिनाले के बाद होस्ट और फिल्ममेकर फराह खान ने शो की पूरी टीम के लिए एक शानदार सक्सेस पार्टी रखी. इस जश्न में शो की विनर श्रेया कालरा, रनर-अप शिवांगी जोशी समेत कई बड़े सितारे नजर आए.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 06, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:07 PM IST
फराह खान की पार्टी में लगा सितारों का जमावड़ा, श्रेया कालरा की जीत और सेलेब्स का जबरदस्त स्वैग, VIDEO

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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