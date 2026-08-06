फराह खान की पार्टी में लगा सितारों का जमावड़ा, श्रेया कालरा की जीत और सेलेब्स का जबरदस्त स्वैग, VIDEO

Lock Upp 2 Success Party: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के फेमस रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' को 5 अगस्त को अपना विनर मिल गया है. इस सीजन का खिताब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा ने अपने नाम किया है. श्रेया को ट्रॉफी के साथ 1 करोड़ रुपये भी मिले.
'लॉक अप' के ग्रैंड फिनाले के बाद शो की होस्ट फराह खान ने अपने मुंबई स्थित घर पर शानदार सक्सेस पार्टी रखी, जहां श्रेया कालरा की जीत का जश्न मनाया गया. अर्जुन कपूर और मौनी रॉय जैसे बड़े सितारों ने भी इस महफिल में चार चांद लगाए.
फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान ने अपने मुंबई स्थित आवास पर नेटफ्लिक्स रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2: सच या सजा' की शानदार सफलता का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी होस्ट की. इस स्टार-स्टडेड पार्टी में शो की विजेता श्रेया कालरा, अन्य प्रतियोगी, क्रू मेंबर्स और फिल्म जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं.
इस महफिल में मनोरंजन जगत के कई चर्चित चेहरे नजर आए, जिनमें हर्षद चोपड़ा, धीरज धूपर और उनकी पत्नी, सुनीता आहूजा, योगेश रावत, सूफी मोतीवाला, रियाज अली और श्रेष्ठ अय्यर जैसे नाम शामिल थे. फराह खान ने सोशल मीडिया पर इस जश्न के वीडियो भी शेयर किए, जिनमें अर्जुन कपूर, मौनी रॉय और एकता कपूर जैसे सितारे मस्ती करते दिखे.
फराह ने पार्टी की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए इसे 'महाकाव्य सीजन के लिए महाकाव्य सक्सेस पार्टी' बताया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में प्रतियोगियों को 'इश्क लड़ाए' गाने पर डांस करते देखा गया. वहीं, फैंस ने हर्षद चोपड़ा और श्रेया कालरा की केमिस्ट्री की भी काफी तारीफ की, हालांकि कुछ फैंस को हर्षद और एकता कपूर के बीच के कुछ पल थोड़े असहज भी लगे.
यह जश्न एक ऐसे सीजन की समाप्ति का प्रतीक था, जो भावनात्मक खुलासों और कठिन चुनौतियों से भरा रहा. श्रेया कालरा इस सीजन की विजेता बनकर उभरीं और उन्होंने ट्रॉफी के साथ 1 करोड़ रुपये की नकद राशि अपने नाम की. बता दें कि इस सीजन की शुरुआत 27 जून को हुई थी, जिसमें 15 प्रतियोगियों ने अपने रहस्यों के साथ जेल में एंट्री ली थी.