फराह खान के हसबैंड का बदला ऐसा लुक, शिरीष कुंदर ने शेयर की शर्टलेस तस्वीरें, फैंस बोले- ‘ओह माय गॉड...’

Hindi Newsबॉलीवुडफराह खान के हसबैंड का बदला ऐसा लुक, शिरीष कुंदर ने शेयर की शर्टलेस तस्वीरें, फैंस बोले- ‘ओह माय गॉड...’

Farah Khan Husband Shirish Kunder: फिल्ममेकर फराह खान के हसबैंड शिरीष कुंदर का नया लुक देखकर हर कोई हैरान रह गया. शिरीष अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर की है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 25, 2026, 06:42 PM IST
फराह खान के पति का गजब ट्रांसफॉर्मेशन (फोटो- इंस्टाग्राम)
Farah Khan Husband Shirish Kunder: फेमस फिल्ममेकर फराह खान के पति शिरीष कुंदर के बदले हुए लुक ने सभी को चौंका दिया है. उनके लुक को देख फैंस कंफ्यूज हो गए हैं. शिरीष ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसके बाद से वो चर्चा में आ गए हैं. उनके ट्रांसफॉर्मेशन ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है. कुछ वक्त से फराह खान के हसबैंड सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गए हैं.

शिरीष कुंदर का ट्रांसफॉर्मेशन देख हर कोई हैरान
शिरीष कुंदर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की है, लेकिन इन तस्वीरों के साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा है. इसी बीच उनकी तस्वीरों को देखने के बाद फैंस हक्के-बक्के रह गए. कुछ फैंस तस्वीरों को देख हैरानी जता रहे हैं तो कुछ इसे एआई मान रहे हैं. दरअसल, तस्वीरों में शिरीष का अंदाज बिल्कुल अलग दिख रहा है. शिरीष के अंदाज को देख फैंस बोले 'शानदार मेकओवर.' कुछ फैंस ने उन्हें हॉलीवुड हीरो भी बताया. एक फैन ने लिखा 'ओह माय गॉड. आप कितने जवान दिख रहे हैं.' दूसरे ने लिखा 'गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है.' वहीं कुछ लोग बोल रहे है 'आपकी उम्र कितनी है सर? लगता है, आप अब जवान हुए हैं.' दूसरे ने लिखा 'अब तो आप अपने बेटे की तरह दिख रहे हैं सर.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हुए शिरीष कुंदर 
बता दें कि शिरीष कुंदर पहले खुद को पब्लिक अपीयरेंस से काफी दूरी रखते थे और अब उनके ट्रांसफॉर्मेशन ने सभी को चौंका दिया है. कुछ समय से इंस्टाग्राम पर शिरीष काफी एक्टिव हो गए हैं और हालिया पोस्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया है. इस तस्वीर में शिरीष अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं. कुछ तस्वीरों में वो बिना शर्ट के काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.     

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साल 2004 में की दोनों ने शादी
गौरतलब है कि दोनों की मुलाकात फिल्म 'मैं हूं ना' के सेट पर साल 2004 में हुई थी. फिल्म में फराह खान डायरेक्टर थीं और शिरीष एडिटिंग का काम संभाल रहे थे. काम करते-करते दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए और उसी साल दोनों ने शादी कर ली. दोनों की उम्र में करीब 8 साल का अंतर था. साल 2008 में फराह ने आईवीएफ के जरिए तीन बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम दिवा, अन्या और जार हैं. 

