मनीष मल्होत्रा के घर पहुंचीं फराह खान, कुक दिलीप को मिला महंगा गिफ्ट, कोरियोग्राफर बोली- 'तेरी तो किस्मत बदल...'

Farah Khan Vlog: बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान के कुकिंग व्लॉग का एक नया एपिसोड सामने आया है. इस बार फराह अपने कुक दिलीप के साथ फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर नजर आ रही हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 24, 2025, 08:43 PM IST
Farah Khan Vlog: बॉलीवुड फिल्म निर्माता और फेमस कोरियोग्राफर फराह खान अपने बेबाक और मजेदार यूट्यूब व्लॉग्स से इंटरनेट पर छाई रहती हैं. हाल ही में फराह खान ने अपने कुकिंग व्लॉग के नए एपिसोड में मनीष मल्होत्रा के घर का टूर कराया. फैशन डिजाइनर और फिल्म प्रोड्यूसर मनीष ने फराह को अपना रूटीन बताया. मनीष बोले 'मैं सुबह 5.30 बजे उठ जाता हूं और फिर ठंडे पानी से अपना मुंह धोता हूं. दो गिलास पानी पीता हूं और गणपति या कृष्ण के भजन सुनता हूं.' इस पर फराह ने कहा 'मैं भी सुबह उठती हूं, लेकिन 5.30 बजे नहीं बल्कि 7 बजे तक और रोज सुबह गायत्री मंत्र सुनती हूं.' 

मनीष मल्होत्रा ने दिया दिलीप को गिफ्ट 
इस दौरान मनीष ने दिलीप को गिफ्ट दिया. मनीष ने कहा 'मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है.' इसके बाद मनीष के असिस्टेंट नितिन ने उन्हें मनीष मल्होत्रा का बैग दिया. मनीष ने कहा 'यह तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है.' जैसे ही दिलीप ने बैग खोला, फराह ने दिलीप से कहा कि ये बैग उनके लिए और अंदर जो है वह उनकी है. मनीष ने मजाक में कहा 'नहीं आपको यह कपड़ा फिट नहीं होगा.'

दिलीप को मिला मनीष मल्होत्रा का कॉस्ट्यूम 
वहीं फराह खान के कुक दिलीप ने जब बैग खोला तो उसमें हल्का गुलाबी रंग का कुर्ता निकला. दिलीप ने मनीष को इस गिफ्ट के लिए धन्यवाद कहा. जिसके बाद फराह बोलीं 'क्या तेरी किस्मत बदली हा भाई! मनीष मल्होत्रा का कॉस्ट्यूम पहनने के लिए लोग सालों तक अपने पैसे बचाते हैं और फिर खरीदते हैं.' मनीष ने दिलीप को स्टार कहा और बाद में दिलीप ने कुर्ता पहना और मनीष के पैर छूकर आशीर्वाद लिया.

बता दें कि फराह ने अपनी टीम के प्रोत्साहन के बाद ही अपने व्लॉग शुरू किए. उन्होंने दिलीप को अपना ऑन-स्क्रीन साथी चुना और उन्हें वीडियो में पंच लाइन देने के लिए कहा. उनकी मस्ती भरी नोकझोंक ने उन्हें रातोंरात इंटरनेट पर सनसनी बना दिया. दिलीप कई विज्ञापनों में भी नजर आ चुके हैं, जिनमें शाहरुख खान और कियारा आडवाणी के साथ मिंत्रा के लिए अभियान, तथा फ्लिपकार्ट के लिए प्रचार अभियान आदि शामिल हैं.

