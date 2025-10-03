Advertisement
‘कुक का शाहरुख खान….’ Farah Khan ने Dilip Kumar से ली चुटकी, बॉलीवुड के बादशाह से जोड़ दिया नाम!

फिल्म डायरेक्टर फराह खान और उनके कुक दिलीप इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं वहीं अब फराह ने बॉलीवुड के बादशाह से उसका का नाम जोड़ दिया है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 03, 2025, 10:26 PM IST
‘कुक का शाहरुख खान….’ Farah Khan ने Dilip Kumar से ली चुटकी, बॉलीवुड के बादशाह से जोड़ दिया नाम!

बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और टेलीविजन की हस्ती फराह खान ने हाल ही में अपनी कुकिंग व्लॉग सीरीज के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कदम रखा है, जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. इन व्लॉग्स की सफलता सिर्फ फराह के दिमाग और बेबाक अंदाज के कारण ही नहीं, बल्कि उनके लंबे समय से कुक रहे दिलीप के साथ उनकी शानदार केमिस्ट्री भी है, जिनकी धीमी मुस्कान और सीधे व्यवहार ने उन्हें अपने आप में एक इंटरनेट एक फेमस हस्ती बना दिया है.

‘कुक के शाहरुख खान’
फराह खान अपने इन वीडियोज में सेलिब्रिटीज के घर पर जाकर उनकी किचन और खाने के बारे में जानकारी लेती हैं. वहीं हाल ही में डायरेक्टर ने अपने नए व्लॉग के एपिसोड में, फेमस कंटेंट क्रिएटर्स लखन और नीतू बिष्ट के आलीशान घर का सफर करने के लिए दिल्ली आ पुहंची थीं. यह मुलाकात फराह की मजेदार पर्सनैलिटी, हल्के-फुल्के पलों और एक मजेदार बातचीत से भरपूर थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वहीं इस बातचीत के दौरान फराह ने अपने कुक दिलीप को "कुक के शाहरुख खान" का खिताब दे दिया.

गोल्ड प्ले बटन 
इस व्लॉग में फराह ने मजाक करते हुए घर पर लगे YouTube के सिल्वर और गोल्ड प्ले बटनों को देखा तो कहा, ‘ऐसा लग रहा है जैसे ‘जले पे नमक छिड़कना’ हो, और फिर मजाकिया अंदाज में बताया कि इस जोड़े के नाम पर एक डायमंड प्ले बटन भी है, एक ऐसा मील का पत्थर जिससे कोई भी क्रिएटर जलेगा.’ जब सभी लोग रसोई की ओर पहुंचे तो लखन ने फराह खान को अपने घर के कुक बहादुर से मिलवाया, जो नेपाल से है. फराह ने अपनी इस बातचीत में दिलीप को शामिल कर लिया, वहीं बहादुर ने दिलीप को तुरंत पहचान लिया और सबको शॉक्ड करते हुए कहा, "हाँ देखा मैंने!"

 

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

