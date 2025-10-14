दीपक तिजोरी ने मुझे kiss किया...; फराह खान ने शेयर किया किस्सा; बताया-जो जीता वही सिकंदर के दौरान नहीं मिले पैसे

फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान हाल ही में सिंगर शान के घर पहुंचीं. यह मुलाकात भले ही एक कैजुअल विजिट थी, लेकिन जल्द ही यह पुरानी यादों का एक खूबसूरत सफर बन गई. दोनों ने अपने शुरुआती दिनों को याद किया, जब शान अभी बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर नहीं बने थे और फराह भी बड़ी कोरियोग्राफर और डायरेक्टर बनने से पहले इंडस्ट्री में संघर्ष कर रही थीं. बातचीत के दौरान उन्होंने फिल्म ‘जो जीता वही सिकंदर’ (1992) के सेट की यादें ताज़ा कीं. यही वह फिल्म थी जिसने बिना जाने दोनों के करियर को एक नया मोड़ दे दिया. फराह और शान ने उस दौर की मजेदार बातें शेयर कीं, जब सपने तो बहुत थे, लेकिन पहचान बनने की शुरुआत बाकी थी.

फराह खान ने शेयर किया किस्सा

बातचीत के दौरान फराह खान मुस्कुराते हुए बोलीं, 'शान की पहली फिल्म 'जो जीता वही सिकंदर थी'' इस पर शान हंसते हुए बोले, 'हां, मैं उसमें सैक्सोफोन के साथ था! फराह ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, 'और मैं उस फिल्म में जूनियर डांसर थी.'

शान के बेटे यह सुनकर हैरान रह गए. फराह ने आगे बताया, 'असल में मैं उस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जुड़ी थी. लेकिन जब डांसर्स की कमी पड़ गई, तो मैंने कोरियोग्राफी में मदद करनी शुरू की. और जब भी कोई डांसर शूट पर नहीं आता था, तो मुझे कैमरे के सामने भेज दिया जाता था.'

इस दौरान उन्होंने हंसते हुए एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया, 'एक सीन में दीपक तिजोरी मेरे गाल पर किस करते हैं. दरअसल, जो लड़की यह सीन करने वाली थी उसने मना कर दिया, तो मुझे भेज दिया गया!'

शान ने बातचीत में बताया कि उन्होंने फिल्म जो जीता वही सिकंदर में चार दिन काम किया था, लेकिन फिल्म के फाइनल कट में वो बस एक झलक भर के लिए दिखे. शान ने हंसते हुए कहा, 'चार दिन की शूटिंग के बाद मैं सिर्फ एक गाने के मेडले में थोड़ी देर के लिए दिखा.'

फराह खान को नहीं मिले थे फिल्म के पैसे

इस पर फराह खान भी हंसते हुए बोलीं, 'मुझे याद है, वो शायद जतिन का गाना था, जिसे मैं कोरियोग्राफ कर रही थी. उस वक्त फिल्म के मेकर्स के पास पैसे कम थे, इसलिए उन्होंने जतिन को भी गाने में डाल दिया था!”बातचीत का माहौल और भी मजेदार हो गया जब शान ने बताया कि उन्हें इस काम के लिए कितनी रकम मिली थी. शान ने कहा, 'मुझे चार दिन के लिए 150 रुपये रोज मिले थे, जबकि बाकी लोगों को सिर्फ 75 रुपये मिलते थे.'

यह सुनकर फराह खान हैरान रह गईं और बोलीं, “क्या! तुम्हें पैसे मिले थे? मुझे तो एक पैसे भी नहीं मिले!” फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, “लेकिन सच कहूं, उस फिल्म ने मुझे जो दिया, वो किसी चेक से कहीं ज्यादा कीमती था — उस फिल्म ने मेरी ज़िंदगी बदल दी.”