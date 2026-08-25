फराह खान ने गौरव खन्ना को दिया बेस्ट हसबैंड का टैग, आकांक्षा के सामने बोलीं- बहुत अच्छे पति हैं

एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने लॉकअप शो में एक्टर अभिनेता गौरव खन्ना संग अपनी शादी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था. उनका दावा किया था गौवर और आकांक्षा तलाक ले रहे हैं. फराह खान के कुकिंग व्लॉग में आकांक्षा ने लॉक अप के दौरान गौरव के आने के बाद उनके गेम पर जो असर पड़ा है उसे लेकर बात की है. वहीं फराह खान ने गौरव खन्ना की तारीफ की है.
फराह खान के लेटेस्ट व्लॉग में आकांक्षा नजर आई हैं. इस दौरान आकांक्षा ने लॉकअप के दौरान अपने गेम प्ले के बारे में बात की है. एक्ट्रेस ने बताया कि गौरव के आने से पहले और बाद में उनके गेम में काफी बदलाव मिला. आकांक्षा से पूछा गया कि क्या जेलर रूम में जाने के बाद उनके बीच कुछ हुआ था. आकांक्षा ने बताया है कि गौरव के आने के बाद उनके गेम में काफी बदलाव आया था.
आकांक्षा ने बोला कि जब शो में आई थी तब घर पर सब ठीक था. घरावालों को मेरे उस सीक्रेट के बारे में नहीं पता था. शो में सीक्रेट बताने के बाद मुझे लगा था कि घर में जो होगा वो संभाल लेंगे. शुरुआत में गेम में थी और अपना गेम अच्छा खेल रही थी. गौरव के आने के बाद मुझे घर के बारे में पता चला. जिसके बाद मेरे दिमाग में घर की बाते और ख्याल आने लगें. जिससे मेरे गेम पर असर पड़ा.
फराह ने इस बातचीत में गौरव की तारीफ की है. उन्होंने गौरव की तारीफ करते हुए बोला कि मैं गौरव बहुत ही अच्छा है मैं उससे प्यार करती हूं. वह बहुत अच्छा इंसान और बहुत अच्छा पति है. ऐसे बहुत ही कम पति होते है जो आपको वैसे स्वीकार करता है जैसे आप हैं.
आकांक्षा ने लॉकअप शो में खुलासा किया था कि वह गौरव से तलाक ले रही हैं. इसके अलावा उन्होंने शो में बताया है कि वह बाइसेक्सुअल हैं. इसके बाद गौरव शो में गेस्ट के रूप में आते हैं. वह आकांक्षा को बताते हैं उनके राज से परिवार हैरान है. इसके अलावा उन्होंने आकांक्षा को बताया है कि उन्होंने अभी तक तलाक के पेपर पर साइन नहीं किए हैं.
आकांक्षा ने शो में बताया है कि वह तलाक क्यों ले रहे हैं. दरअसल वह बच्चे नहीं चाहती हैं और वह बच्चे को गोद भी नहीं लेना चाहती थीं. वह बिना बच्चे के जीवन जीना चाहती थी. वहीं गौरव बच्चे चाहते थे. इस वजह से उन्होंने अलग होने का फैसला लिया. आकांक्षा ने शो में खुलासा किया था कपल एक साल से अलग रहे थे.
गौरव खन्ना और आकांक्षा ने एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2016 में शादी की थी. ऑडिशन के दौरान गौरव और आकांक्षा की मुलाकात हुई थी. इसके बाद दोनों की दोस्ती हुई जो कि धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. कपल ने साल 2016 में शादी की.