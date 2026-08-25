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फराह खान ने गौरव खन्ना को दिया बेस्ट हसबैंड का टैग, आकांक्षा के सामने बोलीं- बहुत अच्छे पति हैं

फराह खान ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में आकांक्षा से बात करते हुए गौरव खन्ना की तारीफ की है. उन्होंने बोला कि वह बहुत ही अच्छे पति हैं.

Written ByShilpa
Published: Aug 25, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:15 PM IST
फराह खान ने गौरव खन्ना को दिया बेस्ट हसबैंड का टैग, आकांक्षा के सामने बोलीं- बहुत अच्छे पति हैं
Image Credit: फराह खान ने की गौरव खन्ना की तारीफ (स्क्रीनगैब)

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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