शाहरुख खान की इस फिल्म में 70 साल के इस एक्टर को बनना था विलेन, चेन्नई जाकर फराह खान ने सुनाई थी स्क्रिप्ट, खड़े-खड़े ठुकरा दिया था ऑफर

कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी हैं. आज हम आपको उनकी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का किस्सा सुनाने वाले है, जिसका हाल ही में फराह खान ने खुलासा किया है. फराह खान ने बताया कि उन्होंने कमल हासन को अपनी फिल्म में विलेन बनाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने इसके लिए उन्हें ऑफर भी दिया ,था लेकिन एक्टर ने उसे मुंह पर ठुकरा दिया था.

फराह खान ने याद किया कि उन्होंने साल 2004 की हिट फिल्म 'मैं हूं ना' में विलेन के रोल के लिए श्रुति के पिता कमल हासन से संपर्क किया था. उन्हें हैरानी हुई कि एक्टर ने इसे ठुकरा दिया दरअसल, श्रुति हासन के साथ फराह खान का कुकिंग व्लॉग हाल ही में एक थ्रोबैक में बदल गया, जब फिल्म निर्माता ने खुलासा किया कि उनकी पहली फिल्म लगभग बिल्कुल अलग थी.

फराह खान ने बताया कि 'मैं हूं ना' फिल्म के लिए कमल सर मेरी पहली पसंद थे, लेकिन फिर सुनील शेट्टी ने वह रोल निभाया. मैं चेन्नई उनके ऑफिस गई और उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई और उन्होंने विनम्रता से मुझे वहां से जाने को कहा.' फराह ने हंसते हुए बताया कि हालांकि उन्होंने मना करने की वजह नहीं बताई. फिल्म में खलनायक राघवन दत्ता की भूमिका पर विचार किया जा रहा था, जो भारत-पाक शांति मिशन की कहानी में शाहरुख खान के मेजर राम के खिलाफ खड़े थे. यह रोल आखिर में सुनील शेट्टी ने निभाया था और उनका ये किरदार फिल्म के खास पलों में से एक बन गया.

बता दें कि 'मैं हूं ना' साल 2004 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इस फिल्म ने तगड़ी कमाई की थी. इस फिल्म में शाहरुख खान समेत सुष्मिता सेन, जायेद खान और अमृता राव जैसे कलाकार भी नजर आए थे और इसमें 'तुमसे मिलके' और 'मैं हूँ ना' जैसे हिट गाने भी थे. इस फिल्म को 25 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था और इसने दुनियाभर में 70 करोड़ रुपये की कमाई की थी.