सतीश शाह को अंतिम विदाई देने पहुंची थीं फराह खान, वीडियो बनते ही पैपाराजी पर भड़कीं, बोलीं- ‘बस यही करो’

एक्टर सतीश शाह के निधन से इंडस्ट्री के लोग दुख में हैं, और उनको आखिरी विदाई देने के लिए इंडस्ट्री के कई स्टार्स शामिल हुए. वहीं एक्टर की अंतिम विदाई का हिस्सा फराह खान भी बनने आईं, मगर फोटोग्राफर्स और कैमरामैन द्वारा ऐसे मौके पर वीडियो बनाए जाने से डायरेक्टर भड़क गईं, और मीडिया के प्रति नाराजगी कैमरा के सामने ही जाहिर कर दी.

पैपाराजी को लगाई फटकार

दरअसल, सोशल मीडिया पर फराह खान की एक क्लिप जोरों-शोरों से वायरल हुई है, जिसमें वो सतीश शाह के मित्र और फिल्म निर्माता अशोक पंडित के साथ बात करती हुई नजर आ रही हैं. जिसपर उन्होंने निराशा जताई है फराह एक्टर सतीश को अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद, बाहर आ रही थीं, तभी पैपाराजी उन्हें रिकॉर्ड करने लगे, जिसका विरोध करते हुए डायरेक्टर ने बड़ी दुखी आवाज में कहा, ‘बस यही करो तुम लोगो… पूरा समय यही करो.’ ऐसा कह वो वहां से चली गईं.

ऐसे कहा अलविदा

‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ एक्टर सतीश के अंतिम संस्कार में उनके शो की पूरी फैमिली शामिल हुई थीं, जिसमें रुपाली गांगुली, सुमित राघवन, राजेश कुमार, देवेन, और आतिश कपाड़िया भी दिखाई दिए. वहीं सभी एक्टर्स ने अपने प्यारे दोस्त को ‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ का इंट्रो ट्रैक गाकर अलविदा कहा.