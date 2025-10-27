Advertisement
trendingNow12977047
Hindi Newsबॉलीवुड

सतीश शाह को अंतिम विदाई देने पहुंची थीं फराह खान, वीडियो बनते ही पैपाराजी पर भड़कीं, बोलीं- ‘बस यही करो’

साराभाई वर्सेज साराभाई’ एक्टर सतीश शाह का हाल ही में किडनी फेलियर से निधन हो गया, उनके अंतिम संस्कार के मौके पर डायरेक्टर फराह खान शामिल हुईं. मगर कैमरामैन द्वारा वीडियो बनाए जाने पर उन्हें गुस्सा आ गया, जिसपर उन्होंने नाराजगी जताई.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 27, 2025, 12:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सतीश शाह को अंतिम विदाई देने पहुंची थीं फराह खान, वीडियो बनते ही पैपाराजी पर भड़कीं, बोलीं- ‘बस यही करो’

एक्टर सतीश शाह के निधन से इंडस्ट्री के लोग दुख में हैं, और उनको आखिरी विदाई देने के लिए इंडस्ट्री के कई स्टार्स शामिल हुए. वहीं एक्टर की अंतिम विदाई का हिस्सा फराह खान भी बनने आईं, मगर फोटोग्राफर्स और कैमरामैन द्वारा ऐसे मौके पर वीडियो बनाए जाने से डायरेक्टर भड़क गईं, और मीडिया के प्रति नाराजगी कैमरा के सामने ही जाहिर कर दी.

 

पैपाराजी को लगाई फटकार
दरअसल, सोशल मीडिया पर फराह खान की एक क्लिप जोरों-शोरों से वायरल हुई है, जिसमें वो सतीश शाह के मित्र और फिल्म निर्माता अशोक पंडित के साथ बात करती हुई नजर आ रही हैं. जिसपर उन्होंने निराशा जताई है फराह एक्टर सतीश को अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद, बाहर आ रही थीं, तभी पैपाराजी उन्हें रिकॉर्ड करने लगे, जिसका विरोध करते हुए डायरेक्टर ने बड़ी दुखी आवाज में कहा, ‘बस यही करो तुम लोगो… पूरा समय यही करो.’ ऐसा कह वो वहां से चली गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ऐसे कहा अलविदा
‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ एक्टर सतीश के अंतिम संस्कार में उनके शो की पूरी फैमिली शामिल हुई थीं, जिसमें रुपाली गांगुली, सुमित राघवन, राजेश कुमार, देवेन, और आतिश कपाड़िया भी दिखाई दिए. वहीं सभी एक्टर्स ने अपने प्यारे दोस्त को ‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ का इंट्रो ट्रैक गाकर अलविदा कहा.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

satish shah funeralFarah Khan

Trending news

'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Supreme Court News
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
digital arrest
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
Karnataka News
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
Kailash Vijayvargiya
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
Weather
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
Indian Army news
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स