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फराह खान ने खोला यादों का पिटारा, 'छैंया छैंया' से 'ओम शांति ओम' तक की दिखाई झलक; फैंस से पूछा सवाल

Farah Khan Post: फराह खान ने इंस्टाग्राम पर कुछ बिहाइंड-द-सीन्स की झलकियां शेयर कीं, जिसमें फिल्म '1942: अ लव स्टोरी' के गाने 'दिल से' और 'छैया छैया', फिल्म 'हर दिल जो प्यार करेगा' और 'ओम शांति ओम' जैसी फिल्में हैं. इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Oct 07, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 02:02 PM IST
फराह खान ने खोला यादों का पिटारा, 'छैंया छैंया' से 'ओम शांति ओम' तक की दिखाई झलक; फैंस से पूछा सवाल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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